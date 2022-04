Ant Kennedy, estrella de 'Geordie Shore', "agredido brutalmente" en un bar de Ibiza

Ant Kennedy, estrella de Geordie Shore, se vio involucrado el pasado viernes supuestamente en un incidente en un bar de Ibiza, donde, según varios medios y él mismo denuncia, fue "brutalmente agredido".

Según cuenta Chronicle Live, todo ocurrió cuando visitó la isla balear para reunirse junto a otros participantes del reality como Chloe Ferry, Sophie Kasaei, Nathan Henry y Abbie Holborn.

Ya por la noche, y de fiesta, Kennedy fue brutalmente atacado por dos hombres en un bar sin razón aparente y que acabó con su mandíbula rota.

Tal y como denuncia él mismo en sus redes, "fue un ataque completamente no provocado". "Simplemente, estaba bailando, disfrutando de la primera noche de mis vacaciones. Así que cualquiera que pregunte si he estado peleando la respuesta es no, no estaba peleando. ¡Fui brutalmente atacado!", explica Ant en su post de Intagram, donde muestra sus heridas y el estado de su rostro.

"Vine a Ibiza para escaparme, relajarme y divertirme, pero, en cambio, me rompieron la mandíbula por tres partes, tanto superior como inferior, y me pusieron alambres para mantener la boca cerrada. Tengo la cara entumecida debido al daño en los nervios por los golpes. La sensibilidad puede volver o no, no lo sabemos, y me han dado algunos puntos de sutura por si acaso. En este momento me parezco mucho al hombre elefante", sigue en su relato.

El tiempo de recuperación, según cuenta él mismo, "es de 4 a 6 meses para la mandíbula". No sabe, eso sí, cuánto tiempo será para el nervio dañado, algo que le preocupa. "También necesito rehabilitación, ya que la parte superior de la mandíbula no se puede arreglar con cirugía debido a su ubicación".