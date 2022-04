La dura pérdida de Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán en la recta final del embarazo

Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán acaban de lamentar una dura pérdida que marcará, sin duda, la recta final del embarazo que ambos están viviendo de una forma muy ilusionada.

Ha sido la influencer la que ha dado a conocer que un familiar muy querido de su chico ha fallecido. Se trata de su abuela, de la que, pese a sus esfuerzos por viajar a Argentina, no ha podido despedirse en persona.

"Me acaba de llamar llorando diciéndome que su abuelita está muy mal y que no saben si aguantará hasta el martes que llega él para despedirse y verla, aunque sea por última vez. Solo espero que se pueda despedir de ella. Rezo porque se ponga bien, que se recupere o al menos Fabio pueda decirle a la cara por última vez que la quiere. Me ponen muy mal estas cosas. Sé que es ley de vida, pero me ponen muy mal. Los abuelos deberían ser eternos", desveló la televisiva, visiblemente afectada, en sus redes.

Sin embargo, poco después dio a sus seguidores la trágica noticia. "Infinitas gracias por vuestros mensajes de apoyo a Fabio y vuestras oraciones por su abuelita Antonia. No resistió más, un ángel subió al cielo y nos cuidará y guiará desde allí. Estoy segura de que una parte de ella habitará en Gala y la protegerá siempre. Me hubiese gustado que conociera a su primera bisnieta igual que mi yaya, pero no ha podido ser. Gracias por todo vuestro amor. Y a ti, te esperamos en casa para darte el más fuerte de los abrazos. Te amamos".

Violeta Mangriñán llora la pérdida de la abuela de Fabio. INSTAGRAM

Violeta, en la recta final de su embarazo, anunció hace unos días con un emotivo vídeo quién será la madrina de su hija: "No puede tener más suerte", dijo.

Como era de esperar, no puede ser otra persona que su hermana Lila, que se une así a Omar Montes, íntimo amigo de Fabio Colloricchio, que será el padrino de Gala, como ya anunció el argentino hace unas semanas en un concierto de Barcelona cuando procedían a cantar juntos.