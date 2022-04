Lucía e Isaac, de 'La isla de las tentaciones' discuten por la ecografía del bebé: "Lo único que quiere es la pantalla"

La tensión entre Lucía Sánchez e Isaac Torres no cesa. Y es que desde que se saltó la noticia del embarazo de la gaditana, el catalán no ha querido saber nada del tema. Pero parece ser que su pensamiento está cambiando.

Resulta que el 'lobo' más famoso del panorama televisivo ha querido acompañar a su expareja en la cita que tenía con el ginecólogo para realizarse una nueva ecografía. Pero al parecer, Lucía no le ha dejado asistir junto a ella, y tiene razones para ello.

"Yo le he dicho a Isaac que no viniera a la ecografía porque en el seguro social yo iba a entrar sola", comienza contando la exparticipante de La isla de las tentaciones en sus historias de Instagram.

Asegura que le ofreció ir con ella al médico privado para conocer los dos juntos cuál era el sexo del bebé: "¿Cuál fue la respuesta? 'Es que yo no estoy en el país, me voy de viaje.' Allá las prioridades de cada uno, es muy fácil quedar bien y decir que yo hoy no le he dejado venir."

Lucía Sánchez. LUCIASAR94 / INSTAGRAM

"Aun así, quiero decir que he sido yo la que he levantado el teléfono y le he llamado para decirle cómo había salido la ecografía, él no ha levantado el teléfono para preguntarme a mí", prosigue Lucía con su explicación, indignada por la falta de empatía que está teniendo Isaac con ella: "Lo único que quiere es la pantalla".

Por su parte, Isaac se ha limitado a hablar sobre el tema y lo único que ha publicado es una historia con un texto en blanco que dice lo siguiente: "No voy a decir nada más al respecto. Siempre he criticado que se retransmitiera el embarazo en Instagram como si fuera un partido de fútbol. Sería hipócrita si empezara a hacerlo yo también. Es un tema demasiado importante como para estar con estas tonterías".