La Biblioteca Valenciana exhibeix fons de la seua col·lecció cervantina per a commemorar el Dia del Llibre

Considerada com una de les col·leccions especialitzades més importants en Cervantes que hi ha a Espanya, compta amb 4.442 documents i inclou edicions d'obres de l'autor i estudis sobre la seua vida i altres aspectes rellevants del creador del Quixot: biografies, catàlegs, discursos, diccionaris, obres de teatre, retallades de premsa i fins i tot receptes de cuina que contextualitzen l'obra.

'El Quixot' és una obra universal que està traduïda a moltes llengües. La Biblioteca Valenciana disposa d'exemplars traduïts a 29 idiomes diferents com a grec, àrab, xinés i japonés, exemplars que el visitant podrà veure en l'exposició.

Altres documents que es poden consultar són: l'edició impresa a València en 1605 per Pedro Patricio Mey, la 'Vida de Cervantes' pel seu primer biògraf Gregorio Mayans i Siscar, 'Cartas cervantinas' de Juan Antonio Mayans i Siscar i Juan Antonio Pellicer i Saforcada, 'Ensayo crítico sobre las Novelas ejemplares de Cervantes con la bibliografía de sus ediciones' per Luis Orellana i Rincón i 'El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, Nueva edición, corregida por la Real Academia Española' per Joaquin Ibarra.

A més, es disposa d'una guia de recursos sobre la biblioteca cervantina que s'inclou en la pàgina web http:bv.gva.es La Biblioteca Valenciana custòdia la col·lecció de Francesc Martínez i Martínez, que va iniciar la seua col·lecció en 1905.

En 1952 la Diputació de València va adquirir la seua biblioteca i des del 2001 la Biblioteca Valenciana és l'encarregada de cuidar el contingut amb el compromís d'incrementar la col·lecció.

D'altra banda, demà a les 12.00 hores, es realitza el taller didàctic 'Libros memorables de nuestra vida', gratuït i dirigit a un públic adult.

L'activitat consistirà en l'anàlisi i debat sobre les claus perquè ens atrape un llibre o per què recordem més sovint als personatges enfront de l'argument. Per a assistir s'ha de fer una reserva prèvia en la web de la Biblioteca.