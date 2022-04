El PP presenta una moció en els ajuntaments valencians per a rebutjar la taxa turística

"Seguirem defenent i lluitant contra la seua imposició perquè llastra la recuperació d'un dels nostres principals motors econòmics. Aquest nou impost ataca directament la competitivitat del sector i disminueix el poder adquisitiu dels turistes", avisa en un comunicat el sotssecretari d'organització del PPCV i portaveu 'popular' en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Juan Francisco Pérez Llorca.

I és que, al seu juí, tots els professionals, les empreses del sector i les que es beneficien en segona instància del turisme, així com la societat civil i els turoperadores europeus, han advertit de l'efecte perjudicial d'aquest impost.

Per tant, els 'populars' volen amb aquesta moció contribuir a la defensa de turisme com un dels motors de l'economia valenciana i de l'ocupació, un sector que ha patit de forma directa les conseqüències de la pandèmia.

"Ara que els indicadors apunten un possible repunt del turisme a la Comunitat, els grups del tripartit nacionalista del Consell, desoint les necessitats del sector, presenten una proposició de llei en Les Corts per a aprovar una taxa que hauran de pagar els turistes i els que vulguem visitar alguna localitat dins de la nostra pròpia autonomia".

Una altra de les crítiques del primer partit de l'oposició és que els socis del Botànic "no han tingut el valor de cridar-ho pel seu nom i han denominat la seua iniciativa com a 'proposició de llei valenciana de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible' intentant camuflar l'única veritat: crear un impost per a penalitzar a tot aquell que faça turisme a la Comunitat".

Tot açò quan, segons les seues xifres, el turisme a la Comunitat Valenciana genera més de 13% del PIB i el 14% de l'ocupació i quan l'actual situació del sector és "alarmant", ja que els hotels van perdre el 48% de la seua producció durant 2021 en comparació de l'últim any pre-pandèmia, un poc més rellevant en relació amb el mercat internacional en el qual les pèrdues van ser del 70%.