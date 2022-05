Quién es Malik Harris, representante de Alemania en Eurovisión 2022

Esta semana comienzan las semifinales de la nueva edición de Eurovisión 2022, el Festival de la Canción que este año se celebrará en el Pala Alpitour, en la ciudad italiana de Turín.

Concretamente, los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición. En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

Más de una década componiendo música

Malik Harris representará a Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín con la canción Rockstars. "Es una canción que tiene un significado personal increíble para mí y ofrece un rayo de esperanza en estos tiempos difíciles, al mismo tiempo que le muestra a la gente que todos estamos en el mismo barco", señala el artista.

Como recoge el portal oficial de Eurovisión, el cantante lleva más de una década escribiendo sus temas junto a su guitarra, ya que proviene de una familia apasionada por el mundo de la música. Su abuelo era cantante de ópera, su abuela pianista y su padre tocaba diversos instrumentos musicales.

"Los primeros sencillos fueron Say The Name (2018) y Welcome to the Rumble (2019), fueron éxitos en la lista de reproducción al aire alemana y en las plataformas de transmisión, lo que llevó a una gira en solitario en mayo de 2019", añaden.