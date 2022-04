La Comunitat Valenciana guanya 32.701 habitants en l'últim any

En l'últim any, la població empadronada ha crescut en nou comunitats autònomes i així els majors augments es donen en Comunitat Valenciana, amb 32.701 habitants, seguida d'Andalusia (21.748 més) i Catalunya (19.940) mentre que Castella i Lleó encapçala les regions amb majors pèrdues, seguida d'Astúries, amb 7.293 habitants menys i Madrid, amb 6.795.

Segons les dades del Padró Continu, que no són definitives, la població de la Comunitat a 1 de gener de 2022 era de 5.090.839 habitants, davant dels 5.058.138 valencians empadronats a 1 de gener de 2021.

La població a la Comunitat ha augmentat en l'últim any i han crescut un 3,6 per cent els ciutadans estrangers empadronats en passar de 751.616 a 778.655. La població estrangera suposa un 15,3 per cent del total d'habitants de l'autonomia, quatre dècimes més que fa un any.