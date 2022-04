Los madrileños que achatarren su coche 'A' y compren un CERO pueden pedir 8.500 euros

Los madrileños que quieran comprar bien un coche de bajas emisiones o uno con etiqueta C podrán solicitar ayudas para costearlo. Al igual que el 2021, el Ayuntamiento de Madrid abre este año una nueva convocatoria de subvenciones para fomentar la movilidad sostenible. De este modo, quien quiera adquirir un vehículo nuevo CERO emisiones podrá recibir 8.500 en caso de achatarrar un vehículo sin distintivo; quien compre uno ECO podrá solicitar 5.500 si achatarra un vehículo sin distintivo ambiental y 3.000 sin dicha condición. El que no tendrá esta opción es el que quiera comprar uno con etiqueta C: solo podrán recibir 2.500 a cambio de achatarrar uno contaminante.

Se trata de las mismas ayudas que ya dio el Ayuntamiento el año pasado, con la diferencia de que esta convocatoria aspira a llegar a más beneficiarios. Pues si en 2021 el plan tenía un presupuesto de 5,5 millones, ahora se duplica hasta llegar a los 10,5 millones de euros. Con este incremento, el área de Medio Ambiente y Movilidad espera cubrir todas las peticiones que no se lograron en la primera convocatoria. "Si tuviéramos la misma demanda que el año pasado, podríamos satisfacer todas las peticiones", ha explicado el delegado Borja Carabante sobre el nuevo presupuesto con el que aspira a ayudar alrededor de 3.500 familias.

En esta edición, se han reservado 3 millones de euros para la adquisición de vehículos CERO emisiones, permitiendo a los solicitantes obtener 6.000 euros por la adquisición de un turismo de estas características. Para la compra de vehículos ECO, se ha previsto un crédito de 7 millones de euros, estableciendo una ayuda de 3.000 euros por solicitante.

Los interesados podrán solicitar la ayuda a partir a partir de las 10.00 horas del día 13 de mayo, con un plazo de un mes y medio para poder optar a la financiación, es decir, hasta el 27 de junio. Se establece como requisito obligatorio estar empadronado en Madrid y pagar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital.

Los particulares que quieran recibir la ayuda deberán formular la solicitud a través del concesionario o punto de venta en el que vayan a adquirir el vehículo, que previamente deberá haberse suscrito al programa mediante solicitud presentada a la entidad colaboradora a través de www.cambia360.es.

En 2025 ningún vehículo A podrá circular por Madrid



Desde enero de 2020 los vehículos sin distintivo ambiental (con motor gasolina matriculado antes del año 2000 o un diésel con matriculación previa al año 2006) tienen prohibido aparcar dentro de la almendra central, salvo que resida dentro de ella que en ese caso solo puede estacionar en su zona. A partir de 2022 estos vehículos tendrán más complicaciones para circular: solo podrán acceder y rodar dentro de la M-30 si es residente de Madrid. Al año siguiente se complica aún más: no podrán circular dentro de la M-30 ni los propios madrileños que tengan vehículo A. En 2024, ningún vehículo A de fuera de Madrid podrá circular por todo el término municipal. Finalmente, a partir de enero de 2025 ningún vehículo A, residente o no residente en Madrid, podrá circular por toda la ciudad.