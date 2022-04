Yanett, sobre su cita en 'First dates': "Ya nos conocíamos, pero le bloqueé en WhatsApp porque me escribía todos los días"

En ocasiones, First dates empareja a comensales que son de la misma ciudad y, casualmente, algunos ya se conocían de fuera de las paredes del restaurante de Cuatro, ya sea por haber quedado, por redes o por amigos en común.

Ese fue el caso de este miércoles entre Yanett y Unai. Y es que nada más verse en la barra del local, los dos empezaron a reírse y le comentaron a Carlos Sobera que ya se conocían.

Unai y Yanett, en 'First dates'. MEDIASET

"¡Nos conocemos, te lo juro!", exclamó el bilbaíno nada más verla. "Cuando le he visto he pensado que, de 50.000 personas, me ponen con uno que ya conocía de una especie de cita. La verdad es que tomamos un café y hablamos un poco", recordó la auxiliar sociosanitaria.

El bilbaíno, por su parte, tenía otra versión de las citas con Yanett: "Quedamos dos veces, pero la segunda fue muy rápida porque tenía que irse a trabajar o algo así. Seguimos hablando por WhatsApp".

"Un día vi que no le llegaban los mensajes y no me contestaba. Pensé que había pasado algo, no quería hablarme o me había bloqueado. No quise ser chapas", recordó el repartidor.

Ya en la mesa, recordaron su cita fuera de First dates, pero Yanett admitió que "le bloqueé porque me escribía todos los días para decirme que le gustaba, que si quedábamos más, que por qué no le contestaba...".

Unai y Yanett, en 'First dates'. MEDIASET

Las gemelas Zapata les sirvieron los primeros, les comentaron lo increíble que había sido la coincidencia y les preguntaron que había pasado para dejar de verse: "Nos conocimos por redes sociales, pero luego...", señaló Unai. "Es que cambié de número", se justificó la comensal.

Tras la cena, pasaron al privado a tomarse el postre y comprobar si la magia del programa de Cuatro había surtido efecto... o no. Con Sergio Dalma de fondo y su Bailar pegados, ambos comenzaron a seguir el ritmo de la música entre risas.

Unai y Yanett, en 'First dates'. MEDIASET

"Lo que me faltaba con Unai era un beso para saber que sentía yo y era la oportunidad", afirmó Yanett, que besó al bilbaíno para comprobar si tenían futuro como pareja o no. "No, no sentí nada", admitió tras hacerlo.

En la decisión final, ella le confesó que le había bloqueado en WhatsApp, pero que el karma existe. Unai sí que quiso tener una segunda cita con Yanett, pero ella no quiso volver a quedar "como pareja, pero como amigos, sí".