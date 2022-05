Quiénes son los nuevos concursantes de 'Insiders', el reality de Netflix

Uno de los realities propios y más famosos de Netflix es Insiders, del que se acaba de presentar la segunda temporada, que estará disponible para los usuarios a partir del próximo jueves 19 de mayo de 2022.

Así, la plataforma ya ha dado a conocer a los concursantes, que estarán dirigidos por la actriz Nawja Nimri, la presentadora, en una nueva temporada en la que también habrá un premio de 100.000 euros.

De este modo, estos son los 10 protagonistas que se enfrentarán a las pruebas y al engaño de este formato en la segunda edición.

NOWA

Tiene 29 años, es Mérida y trabaja como educadora social. Se considera una persona extrovertida, alegre y con muchos valores aunque, en ocasiones, poco sensible y empática.

TANIA

Tiene 35 años, es de La Rioja y trabaja como dependienta. Lo peor que lleva de sí misma es que es un poco envidiosa y caprichosa. Por 100.000 euros renunciaría a sus principios.

RAMÓN

Tiene 30 años, es de Andorra de Teruel, pero vive en Ibiza. En lo profesional, es chef privado. No soporta la mentira, aunque reconoce haber mentido mucho en el pasado. Sus dos pasiones: la noche y la cocina.

LORENZO

Tiene 34 años, es de Ciudad Real y trabaja como diseñador gráfico. Es alegre y vivaracho, aunque se reconoce como narcisista y tramposo. Dice que lo importante no es ganar, es hacer que los otros pierdan.

ADAN

Tiene 30 años, es de Sevilla y trabaja como empresario de moda. Se considera, en sus propias palabras, “superguay” y dice que nunca ha escuchado nada negativo de sí mismo.

RAQUEL

Tiene 29 años, es de Madrid y trabaja como modelo. Divertida y extrovertida, le encanta pasárselo bien y dice estar harta de que le juzguen por su aspecto. No se corta ni un pelo.

MARTA

Tiene 25 años, es de Madrid y trabaja en Recursos Humanos. Su sueño en la vida es llegar a convertirse en una influencer famosa. Perdona pero no olvida.

PABLO

Tiene 29 años, es de Huelva y trabaja como ingeniero de vuelos. La gente piensa de él que es un robot, una persona sin sentimientos. Pero él dice que simplemente está centrado en sí mismo.

ÁLEX

Tiene 34 años, es de Madrid y trabaja como asesor comercial de vehículos. Está casado y es padre de una niña de la que nunca se ha separado tanto tiempo. Dice tener muchos amigos, aunque ha perdido alguno por el camino por decir lo que piensa.

SOFÍA

Tiene 25 años, es de Tenerife y, actualmente, es estudiante de Administración de Empresas. Habla chino, taiwanés, inglés y español. No se considera muy sensible y no le importa lo que la gente piense de ella.