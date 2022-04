L'enginyer que va supervisar l'unflable de Mislata en el qual van morir dos xiquetes ho va fer des d'Elx

Així es desprèn de l'informe remès per part del Grup d'Homicidis i Desapareguts de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València al Jutjat d'Instrucció 4 de Mislata que investiga el sinistre registrat al gener en la fira de Mislata que es va cobrar la vida de dos menors. A més, altres set xiquets van resultar ferits.

En concret, en aquest informe, la Policia s'ha centrat en el posicionament del telèfon mòbil de l'enginyer per a comprovar si realment va inspeccionar 'in situ' el castell el dia 2 de gener de 2022, tal com va declarar davant els agents.

L'enginyer va afirmar després del succés que es va personar el 2 de gener a Mislata i va inspeccionar no només l'atracció sinistrada, sinó també la resta d'atraccions de la fira de Nadal i va alçar el Certificat de Supervisió i Direcció de Muntatge.

Va asseverar que l'unflable sinistrat estava instal·lat en les rodalies de la Plaça Libertad de Mislata, igual que 23 atraccions més.

El testimoni va indicar que quan va fer la inspecció, l'unflable estava amarrat a punts fixos (fanals, arbres i bancs) amb resistència suficient fins a una força 5 de vent segons l'escala de Beaufor, en concret, sobre sis punts fixos en la totalitat del perímetre d'aquesta estructura, segons recomanacions del fabricador i amb una força o tensió dels amarres equivalent a 1600 N.

També va asseverar que els ancoratges de les cordes i cingles eren les adequades, no recordant concretament quin mobiliari urbà estava amarrat a aquest unflable, ja que va estar veient altres dos més.

Així, va expedir el certificat encara que per a la Policia va resultar "significatiu" que aquest no fora acompanyat de cap reportatge gràfic ni fotogràfic on quedara constància i s'observara l'estat i el correcte muntatge de les atraccions.

Amb aquest mètode, l'enginyer aconseguia que l'atracció es muntara d'acord a les seues directrius, que no serien unes altres que les que així mateix recomanava el fabricant "eludint qualsevol tipus de responsabilitat si per part del firer no es duguera a terme", contempla la Policia.

Segons el parer dels agents, no bastava en el seu informe amb reflectir que el castell estava ancorat a diferents elements de mobiliari urbà, en concret, fins a en sis punts que bastaria per a aguantar la força del vent, ja que l'elecció d'eixos sis punts de l'atracció on s'amarraven les diferents cordes per al seu ancoratge així com els diferents elements del mobiliari urbà on es naixien les cordes "quedaven d'aquesta manera al lliure albir en l'elecció del firer, que no posseïx els coneixements tècnics per a poder assegurar que pogueren resistir per força del vent", postil·len.

"EN CAP MOMENT VA ESTAR"

Els agents, amb el seguiment del telèfon mòbil, han constatat que l'enginyer no va estar "en cap moment" a Mislata per a realitzar el seu treball d'inspeccionar i certificar que totes les atraccions de la fira estaven en perfectes condicions per al seu ús i gaudi.

Analitzada l'activitat i registres del telèfon, entre les 00 i les 23.59 del dia, el mòbil no es posiciona en la localitat de Mislata al llarg de tot el dia, ni tampoc a València, marcant com a posicionament Elx.

Així mateix, es va comprovar el posicionament de dies posteriors per si hi haguera hagut algun error en el dia de la inspecció, resultant negativa la gestió i situant el terminal de l'enginyer només el dia 7 a Mislata, quan va presentar declaració en aquesta instrucció.