Ucraïna.- Ribó sobre el manifest per la pau: "El millor camí no és enviar més armes i per Roma diuen coses semblants"

Així ho ha assegurat, en la roda de premsa en la qual ha presentat els actes pels 35 anys del Jardí del Turia, en ser preguntat per la firma d'aquesta manifest, sota el nom 'Ucrania: ¡Paz ya!', en el qual intel·lectuals, periodistes i representants polítics de diversos països demanen l'alto el foc immediat en la guerra iniciada després de la invasió de Rússia, així com l'acolliment per a totes les persones i la protecció de les poblacions davant les conseqüències del conflicte.

La firma de Ribó s'uneix a altres com la del filòsof nord-americà Noam Chomsky, l'exlíder laborista britànic Jeremy Corbyn, l'expresident de l'Equador Rafael Correa o la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra. "I centenars de persones més", ha precisat Ribó, qui ha manifestat tindre una intenció "molt clara": "Estic fart que parlem de guerra, hem de començar a parlar, i posar els passos, per a parlar de pau".

Per aquest motiu, ha explicat que es plantegen "dos coses fonamentals" que ja havia proposat el president ucraïnés, Volodímir Zelensky: "la retirada de les tropes russes, un, i neutralitat d'Ucraïna, dos, com a punt de partida per a buscar una eixida negociada".

"Vull que arribem a un acord que pose el final de la guerra i el millor camí no és enviar més armes i més armes i més armes ni usar un llenguatge bèl·lic, sinó de pau i per allí per Roma, al Vaticà, van dient coses semblants", ha resolt.