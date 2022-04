La poesia de Marc Granell arriba el diumenge a la Beneficència amb veu de Vicent Camps i música de Miquel Pérez

'Marc Granell Recitable' naix a partir de l'encàrrec que en 2015 va fer Edicions 96 a Vicent Camps i Miquel Pérez Perelló per a editar un llibre de poemes juntament amb un CD en el qual Camps donaria veu als versos de Marc acompanyat per la música de Pérez Perello. Aquest últim ha sigut l'encarregat de "vestir" musicalment cada poema segons la seua temàtica i contingut.

Per mitjà d'aquesta col·laboració es va editar "un treball que recopila més de trenta poemes, seleccionats i recitats per Vicent Camps" al costat de "música original creada per Pérez Perelló". A més, compta amb una entrevista a Marc Granell elaborada per Maria Josep Escrivà.

Els poemes seleccionats en aquest treball, "molts dels quals es podran escoltar el diumenge en la Beneficència", són 'Naixement del dia', 'Cançó del mariner', 'Un home feliç', 'La frontera', 'Terra d'asfalt-Què passa-Per l'horta', 'La guerra-La pau', 'El fem que fem', 'Els barquetes del Perelló', 'Vents, L'arbre vell', 'Mai no se sap', i 'La gran fira'.

A aquests se sumen 'El meu país-Llarg i prim', 'L'illa', ' T'has alçat dins de mi', 'Ara sé amor que la tristesa és no tenir-te', 'No t'envie avui roses', 'Dóna'm amor la mà', 'Cul de sac-Desig', 'Vesprada de festa', 'Els ocupants', 'Terra lliure', 'Banderes', 'Gare du Nord', 'Cançó de bressol per a despertar consciències', 'El xiquet soldat' i 'Els poetes'.

La guitarra és l'instrument principal que acompanya a tots els poemes. En alguns d'ells es compta amb la col·laboració de María Moreno amb el clarinet, la flauta i la percussió.

Miquel Pérez ha considerat que "posar música als bells poemes de Marc Granell va suposar un procés interessant i creatiu" en el qual va intentar "potenciar l'essència del poema amb la música".

Marc Granell ha indicat respecte al recital que "treballs i dedicació com els quals realitza des de fa anys Vicent Camps acompanyat de Miquel Pérez Perelló fan que la poesia recupere el seu sentit i la seua finalitat, portant-la de nou, a través de la meravella de la seua dicció, de la seua música, a tots". "Doncs de tots és i fa falta que ho siga", ha exposat.

Els organitzadors han assenyalat que "l'èxit del format i la intensitat del conjunt ha rebut molt bones crítiques" i han apuntat que s'ha representat "a l'octubre Centre de Cultura Contemporània, el Palau de la Música de València, i el MuVIM-Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, així com en cases de cultura, biblioteques i certàmens literaris".

Les entrades (gratuïtes) per a assistir a aquest concert en La Beneficència es poden reservar en la web del centre cultural des d'aquest dimarts. El mateix espectacle es podrà gaudir el dissabte, 23 d'abril, a Albal (València) i el 28 de maig en el claustre del castell de Montesa (València).

"VA REVOLUCIONAR LA LITERATURA"

Nascut a València en 1953, el poeta i escriptor Marc Granell va formar part, des dels inicis de la seua carrera, "del grup d'autors que va revolucionar la literatura valenciana", han agregat les mateixes fonts.

La fundació de la revista Cairell es va convertir en una concentració generacional d'escriptors que emmarcaria els primers passos de la generació dels 70 a València. A més de la seua col·laboració amb la revista, aquest autor ha desenvolupat "una intensa activitat com a promotor d'activitats culturals relacionades amb la literatura valenciana".

Granell ha rebut el premi Vicent Andrés Estellés, el premi Ausiàs March i en tres ocasions, el premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. En 2020 va obtindre el premi de les Lletres Valencianes en "reconeixement al seu talent per a acollir la poesia quan arriba, des de l'amor i el respecte a les paraules".

'EL COLLAR DE LA COLOMA'

Després del concert de la Beneficència, el 16 de juny s'estrenarà a Xàtiva (València) 'El Collar de la coloma', una obra basada en aquest llibre que arreplega l'essència de l'amor d'Al Andalus durant la dinastia Omeya, original de l'escriptor àrab Ib Hzam, nascut a Còrdova l'any 994.

L'obra va ser escrita en la ciutat de Xàtiva fa mil anys. La biblioteca d'eixa ciutat ha encarregat a Vicent Camps i Miquel Pérez que dissenyen un espectacle de música i poesia en el qual els acompanyaran els músics María Moreno Marqués (clarinet, flautes i veu) i Diego López (percussió).