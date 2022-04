Dos exnovias se reencuentran en 'MasterChef': "Ayer salí del armario con mis padres"

La 1 emitió el estreno de una nueva edición de MasterChef este lunes 17 de abril. En la entrega se pudo ver el casting final del formato y se perfiló a los concursantes del formato. Dos de las primeras en darse a conocer fueron Teresa y María Lo, dos exnovias que se reencontraron allí.

Teresa, de 33 años, se presentó desvelando que vivía "de las rentas". Según dijo, perdió a sus padres cuando tenía tan solo 11 años, aunque no especificó cómo ocurrió. Emocionada, recordó que sus progenitores tenían varios negocios en marcha con los que ella había continuado junto a su hermana, por lo que en la actualidad podía presumir de tener "la vida resuelta".

Cuando le preguntaron sobre cómo había desarrollado su interés por el mundo culinario, no le quedó otra que señalar a la compañera que tenía al lado, pues había sido su exnovia y, desde ese momento, aspirante a entrar en MasterChef, la persona que le había insuflado el interés por los fogones.

La aludida, una gaditana llamada María Lo, dijo que no tenía ningún problema en coincidir con la que fuera su novia, y contó que justo el día anterior a asistir al casting había salido del armario con sus padres, que hasta ese momento daban por hecho que era heterosexual.

“Y aparte ayer a mi padre le dije que era lesbiana. Salí del armario” @marialomchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/YMTekp2V8T — MasterChef (@MasterChef_es) April 18, 2022

"Eso, cuando estaba conmigo, no fue capaz de hacerlo", comentó con sorna Teresa. Además, añadió que había sido María quien había terminado una relación poco antes de que ambas cumplieran dos años juntas. Después, las parejas actuales de ambas entraron en la sala y dejaron claro que no solo no estaban preocupadas por ese encuentro, sino que creían que les vendría bien para "curar las heridas".

¡Y vaya si las tendrán que curar! Ambas fueron seleccionadas para entrar en el competitivo concurso, que casualmente hizo que compartieran habitación, tal y como desveló una de sus compañeras en la primera prueba en exteriores del concurso, que se celebró en Madrid.