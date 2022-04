Samantha Vallejo-Nágera revela por qué no suele cocinar en 'MasterChef': "Yo ​no hago alta cocina, que es más espectáculo​"

Este lunes, La 1 estrena la nueva edición de MasterChef, una temporada especial que nombrará a su décimo ganador y contará con la participación de los aspirantes de anteriores entregas. Nuevos rostros se pondrán tras las cocinas del talent, pero quienes sí repiten son los jueces: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

En el primer programa, los chefs darán los delantales a los aspirantes que vean dignos de enfrentarse a esta décima edición. Sin embargo, es probable que ellos también se pongan la chaquetilla a lo largo de la temporada, como han hecho en más de una ocasión.

Quien parece que no lo hará será Samantha Vallejo-Nágera, de la cual muchos espectadores se preguntan por qué, al contrario que sus compañeros, ha realizado tan pocas pruebas a lo largo de estos años.

La cocinera y directora de su propio catering se ha pronunciado sobre ello, destacando lo amplia que es la hostelería. "Yo no cocino porque aquí hacen alta cocina. Yo cocino divinamente, me dedico a la gastronomía de siempre, pero es que yo no hago alta cocina", reveló a FormulaTV.

"Hago una cocina muy tradicional, no alta cocina como Pepe y Jordi, que es más espectáculo. Nada más", justificó la chef. "Yo aquí soy la que maneja el cotarro y la que aguanta a Pepe y Jordi. Pero yo no te voy a emocionar, no hago alta cocina".

"La cocina es muy amplia, no es todo alta cocina, y yo me dedico al catering", explicó. "Yo muchas veces en las pruebas de exteriores sí que me meto en la cocina y estoy allí con ellos, eso sí. Pero no te voy a hacer esferas porque no es lo que yo hago".

"Esto no es ni bueno ni malo, es diferente", opinó Samantha Vallejo-Nágera. "Yo hago un poco de empresaria de hostelería, con los comensales. Un poco lo que hago en mi catering, que evolucioné. Empecé cocinando y al final ahora me dedico más a gestionar equipos, a hablar de las cosas".