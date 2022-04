Juliana se muestra encantada con Pablo, su cita en 'First dates': Es muy 'Cayetano'"

"A todos nos gustaría conocer la fórmula de la química del amor, pero esa fórmula solamente existe cuando dos personas se miran con pasión", afirmó Carlos Sobera antes de la cita de Juliana y Pablo este miércoles en First dates.

Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue la italiana, que explicó que hablaba tan bien castellano porque se fue a vivir a Venezuela durante 10 años, "pero me quisieron secuestrar y me vine a España".

"Lo dejé hace poco con mi novio y es la primera cita que tengo desde entonces. A Zaragoza me fui a vivir porque estaba súper enamorada de mi ex y por él iba a donde fuera", afirmó la estudiante.

También le explicó al presentador que "me gustan los chicos muy 'cayetanos', muy pijitos, que vistan con camisa, que les guste ir a restaurantes, no un chico de pueblo. Pero que, si no es así, también le daré una oportunidad".

Pablo, su cita, comentó en su presentación que "a la que quiero, no me quiere, y la que me quiere, yo no la quiero. Pero ahora estoy soltero y abierto a conocer a nuevas personas".

El gaditano y la italiana pasaron a la mesa para cenar, donde Sobera le preguntó a la joven: "¿Está en la categoría que hemos comentado?". Ella le contestó afirmativamente: "Es muy 'Cayetano'", pero a Pablo no le gustó que le encasillara de esa manera.

Pablo, en ‘First dates’. MEDIASET

"No me gusta la connotación que tiene detrás, pero sí lo soy. Ese término no me gusta, pero sabía por dónde iba ella, que buscaba un chico educado y pijo, aunque esa denominación también tiene un significado malo hoy en día", explicó Pablo.

Durante la velada se fueron conociendo un poco más, buscando esos puntos en común que podrían propiciar una segunda cita pese a la distancia de la residencia de Juliana, en Zaragoza, de la de Pablo, en Madrid.

Al final, la italiana sí que quiso tener una segunda cita con el gaditano porque "me gustaría seguir conociéndolo, pero sin presión". Pablo, por su parte, también quiso volver a quedar "para continuar con la cita porque me lo he pasado muy bien".