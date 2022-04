Laura Escanes celebra sus 26 años con una romántica (y nada cursi) felicitación de Risto Mejide

Laura Escanes ha celebrado este miércoles sus 26 años. Así lo ha demostrado a través de sus stories en Instagram, donde ha publicado las felicitaciones más especiales que ha recibido, entre ellas, la de Risto Mejide.

"La vida no deja de sorprenderme y visualizo un año bonito, bonito, bonito", ha avanzado la catalana, agradeciendo todos los mensajes de cariño.

"Por todos los mensajes de los míos, los de siempre. Y por los nuevos descubrimientos. Gracias a todos vosotros por seguir por aquí un año más y por seguir creciendo juntos. Os quiero", ha expresado en un texto que ha acompañado con una serie de fotografías donde aparece posando con una tarta donde se lee "Aries Baby" ("Bebé aries").

Su marido, Risto Mejide, no solo ha dado al botón de 'me gusta' en el post -que supera los 34.000- sino que también le ha dedicado una publicación en la que, pese a no querer pecar de ser "cursi", se ha declarado "afortunado" por seguir sumando capítulos en su vida con la madre de su hija Roma.

"Hoy cumple años la mujer de mi vida. Iba a escribir una de esas felicitaciones cursis que tanto gustan por aquí, pero la verdad es que solo me apetece compartir que esta mujer me hace jodidamente feliz. A mí y a todo quien tiene el gusto de disfrutarla", ha escrito el publicitario.

El presentador de Todo es mentira ha subrayado que la influencer es una gran mujer. "Es mejor persona de lo que yo seré jamás. Y una luchadora como pocas he conocido. Así que nada, felicitadla si queréis, que ella se merece todo lo bueno… y más. Feliz cumpleaños, amor mío", ha zanjado, añadiendo su habitual etiqueta "#Toelrato". "Te quiero mucho, mucho", le ha contestado la joven.