Pablo Motos habla de cómo lleva las críticas que recibe: "Hay gente muy agresiva conmigo, si nos conociésemos no opinarían lo mismo"

El hormiguero siempre suele ser de lo más comentado en redes, y lo cierto es que no solo por el invitado. Pablo Motos, en ocasiones acapara un buen número de tuits, pero el presentador asegura que nunca ha leído estas críticas.

El valenciano, que se encuentra actualmente de vacaciones de Semana Santa, concedió una entrevista a ¡Hola! en la que confesó que está ajeno a todos estos mensajes de odio que le envían.

"No me googleo jamás. Me lo recomendó alguien. No recuerdo quién fue, pero me dijo: 'No leas nada sobre ti y serás muchísimo más feliz'. Y lo hice y funciona como un tiro", declaró.

"Las redes no las miro. Créeme, en mi vida he entrado en Twitter. Nunca. Ni una sola vez. Sé que hay gente muy agresiva conmigo y lo siento mucho, porque no nos conocemos", lamentó al citado medio. "Igual si nos conociésemos no opinarían lo mismo. Pero no lo vivo mal, porque no lo siento. Llevo una vida absolutamente normal".

"Las exigencias de lo que hago bien o mal me las da el minuto a minuto de la audiencia y mi equipo, que es muy duro. Pero de lo demás no miro nada", aseguró. También confesó que, para él, los buenos datos de audiencia le hacen pensar que todo ha ido bien: "No creo que alguien se ponga a ver la tele porque odia a una persona cada noche, porque estarían enfermos".

"Luego tengo un equipo de talibanes que no me perdona una. Y tenemos un sistema muy bestia para no cometer errores", añadió. "Aunque también te digo que me estoy haciendo mayor y empiezo a hacer ya lo que me da la gana".

Su reacción a la bofetada de Will Smith

"Lo que pasó es una desgracia que le puede pasar a cualquier persona que se ponga nerviosa. Ese tipo de reacciones son muy rápidas", consideró el presentador, que aseguró que se quedó en shock al ver el momento en los Premios Oscar. "Eso es una desgracia, un error. Ya ha pedido perdón y se ha ido de la Academia de Cine".

"En mi opinión, el castigo ya está. La desproporcionalidad de que después te cancelen me parece horrorosa y creo que deberíamos hacer una sociedad que se parezca más a la realidad y menos al postureo de quedar bien con la gente para que no se ofenda", declaró Pablo Motos.

"Cada vez tenemos la piel más fina y cada vez los medios de comunicación se parecen menos a la realidad, lo cual dice muy poco de los medios", criticó.