'La que se avecina' parodia a 'El hormiguero' y a Pablo Motos: "¿Qué tonterías preguntas? Nunca he entendido el éxito de tu programa"

La que se avecina emitió este lunes un nuevo capítulo, Un exilio rural, un exorcismo químico y la revolución de los payasos justicieros, que dejó imágenes para el recuerdo.

Son las de la parodia que realizó la ficción de Telecinco de El hormiguero y su presentador, Pablo Motos, que hizo las delicias de los espectadores de la serie.

Se trata de la trama protagonizada por Antonio Recio, que, bajo el anonimato, ha creado un partido político llamado GAMBA. Debido a su éxito, es invitado a El avispero, haciendo un claro guiño a El hormiguero. Allí, vestido de 'payaso justiciero', finalmente sale de su anonimato y se quita la máscara.

Además, protagoniza una surrealista entrevista con un falso Pablo Motos y las avispas Diestro y Siniestro, otro claro guiño a las icónicas Trancas y Barrancas. "¿Qué tonterías preguntas? ¿Me vas a hacer preguntas normales? Yo he venido aquí a hablar de mi revolución", son las respuestas del líder de GAMBA. "Nunca he entendido el éxito de tu programa", le llega a decir al espectador.

Además, se las tiene con las famosas mascotas, ya que no quiere que le pregunten: "Los muñecos que no me pregunten nada, que me caen como el culo", asegura Recio, que incluso agrede a una de ellas.