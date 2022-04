Els hotels del litoral de la Comunitat Valenciana preveuen una ocupació del 80% per a Setmana Santa

Així es desprèn del sondeig que ha elaborat Turisme Comunitat Valenciana a una mostra d'hotels de totes les categories, tant d'interior com de costa, per a comprovar l'ocupació hotelera real del dijous sant al dilluns, en concret, per a les nits del 14, 15, 16 i 17 d'abril, respectivament.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat sobre aquest tema que "es tracta de xifres molt similars a 2019" i que "es confirma així la senda de reactivació turística iniciada enguany 2022". A més, ha incidit que "ja es pot començar a comparar els resultats amb altres anualitats prèvies a la pandèmia, atés que en els dos últims anys gran part de la planta hotelera ha romàs tancada".

Colomer ha recordat que aquests "bons resultats" estan motivats per la recuperació del mercat internacional a la Comunitat Valenciana, que ja mostra el seu dinamisme i registra solament en els dos primers mesos de l'any prop de 675.000 turistes estrangers; així com per l'impacte del Bono Viatgem que acumula només per a aquests dies de Setmana Santa, prop de 4.500 reserves que sumaran 50.000 pernoctacions addicionals de turisme local.

OCUPACIÓ EN EL LITORAL

Aquesta mateixa Enquesta demostra que entre les destinacions del litoral, destaca Benidorm amb una previsió d'ocupació del 90% per a aquesta Setmana Santa, i la ciutat de València que registra una ocupació mitjana del 87,25%.

En el seu conjunt, per al litoral de la província de València, sense explicar la ciutat, l'ocupació benvolguda se situa en un 70,12%, mentre que el grau de previsió per al litoral de Castelló ascendeix a un 75,17%.

Mentrestant, els hotels del litoral d'Alacant, sense incloure Benidorm, registren ja una ocupació sobre reserves confirmades del 74,96%. Amb tot açò, la mitjana d'ocupació dels hotels del litoral de la Comunitat Valenciana se situa en un 81,88%.

Per la seua banda, la previsió d'ocupació en els hotels de l'interior de la Comunitat Valenciana ascendeix a un 75,12%, segons els resultats del sondeig elaborat per Turisme. Per províncies, destaca l'interior de la província de Castelló, que té unes expectatives d'ocupació del 92,47%. Li segueix, l'interior d'Alacant, que ja té reservat per a aquests dies un 66,19% i en l'interior de la província de València, les reserves dels seus hotels aconsegueixen a data actual un 63,31%.