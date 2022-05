Vecinos de la Colonia Castells y Ayuntamiento de Barcelona siguen sin firmar la paz 22 años después de que en 1999 se pusiera en marcha el plan urbanístico para derribar sus características casitas bajas y construir en su lugar vivienda pública, una zona verde y equipamientos. Tras dos décadas de debate en torno a los desahucios, ahora que ya han desaparecido casi todas las antiguas casas y que es inminente la construcción de un parque en el terreno que ocupaban, el espacio verde que se ha diseñado no es del agrado del vecindario. Sin embargo, el consistorio tiene idea de empezar las obras sin más cambios en el proyecto.

Los trabajos, que costarán unos tres millones de euros, deberían comenzarse de forma inminente, pues ya van con retraso respecto a las previsiones iniciales del gobierno municipal, que anunció su inicio para el pasado mes de marzo. Fuentes del Ayuntamiento señalan que se emprenderán durante "el primer semestre" de este año y que "las ofertas de las empresas licitadoras ya han sido presentadas y ahora se sigue el trámite administrativo hasta la adjudicación". Desde el grupo municipal de ERC, Mario Campello, su consejero portavoz en Les Corts, cuenta que en un Consejo de Barrio de marzo, el concejal del distrito, Joan Ramon Riera, apuntó a mayo para empezar los trabajos.

Los vecinos han pegado carteles de protesta. MIQUEL TAVERNA

Los vecinos rechazan el parque que pretende construir el gobierno municipal porque este no conserva el trazado de los antiguos pasajes de la colonia, de los que todavía se mantiene su recorrido cimentado. Adela Agelet, secretaria de la Asociación de Vecinos de les Corts, apunta que preservarlo, por un lado, contribuiría a que no se perdiera la memoria histórica de esta zona del distrito de casitas bajas, construidas en los años 20 para los obreros de la antigua fábrica de hules, barnices y charoles Agustí Castells. "Cuando un territorio ha tenido un pasado tan reciente de personas que vivían allí, su transformación no tiene que comportar el olvido", dice, y recuerda que "la gente hacía vida en los pasajes porque las casas eran muy pequeñas".

Por otro lado, Agelet considera que si se conserva su trazado, "el parque toma una forma muy ordenada" y "queda mejor repartido el espacio" para actividades destinadas a distintos colectivos, como por ejemplo los niños o las personas mayores. El proyecto municipal, lamenta, prevé una gran plaza central que "casi todo lo ocupa". "Queremos el parque de los pasajes", reclama.

El pasaje Piera de la colonia, el único que se conserva. MIQUEL TAVERNA

Los vecinos, que están recogiendo firmas de apoyo, quieren, además, un parque más verde. Según Agelet, en principio el plan del Ayuntamiento suponía "un 75%" de suelo de cemento. Al final, el consistorio introducirá más árboles en la plaza central "como consideración de última hora", cuenta, pero se queja de que su entidad hizo alegaciones al proyecto y "las desestimaron todas".

El grupo de ERC en el Ayuntamiento está del lado de los vecinos y presentó en el consejo plenario de Les Corts una proposición para que el parque conserve el trazado de los pasajes, pero esta fue rechazada con los votos en contra de los socios del gobierno municipal, BComú y PSC.

Ropa tendida en las casas bajas que se mantienen en pie. MIQUEL TAVERNA

Jordi Castellana, concejal de Esquerra en el distrito, reclama "mantener estos elementos de memoria histórica para que en un futuro la gente entienda como vivían allí los obreros en el siglo XX". Lamenta que el parque que se ha diseñado "podría estar en la Colonia Castells o en cualquier sitio". Por su parte, el consejero portavoz de ERC en Les Corts señala que los trabajadores construyeron los pasajes para que hubiera "comunidad entre los vecinos" y que si se mantuviera su trazado se dotaría al espacio verde de "vida vecinal", ya que se fomentaría que las personas se cruzaran. "Ahora han hecho un parque de paso", se queja.

Fuentes del Ayuntamiento explican que desde el gobierno municipal no hay intención de modificar más el proyecto porque este contó con acuerdo mayoritario en un proceso participativo "para recoger las aportaciones e inquietudes de los vecinos". Asistieron al conjunto de sesiones "unas 200 personas", apuntan.

También cuentan que ya se introdujeron algunos cambios para satisfacer al vecindario. Se pactó aumentar "unos 600 metros cuadrados" la superficie verde, plantar 45 árboles más para llegar a los 183 e instalar 94 asientos más con el objetivo de alcanzar los 268.

Otra imagen del único pasaje que todavía existe. MIQUEL TAVERNA

El parque que se ha diseñado, señalan, medirá 9.600 metros cuadrados y "el verde será el mayor protagonista". Contará con una plaza central "donde se podrán desarrollar actividades para fomentar la vida vecinal". Además, para "poner en valor la memoria histórica del recinto", se conservarán 11 casas del pasaje de Piera, lo que hará posible preservar el trazado de esta vía. Las viviendas se destinarán a instalaciones de servicios, huertos urbanos y usos vecinales.

Pendientes de realojamiento

El consejero portavoz de ERC en Les Corts afirma que no se ha empezado a realojar en pisos públicos a las familias que viven en las calles que la limitan la colonia –Entença, Montnegre y Gelabert–, pendientes de desahucio desde hace más de 20 años.

Una de las casas de la Colonia Castells, tapiada. MIQUEL TAVERNA

Fuentes municipales explicaron el pasado octubre que en marzo de 2021 se aprobó una dotación presupuestaria de 22,5 millones de euros para las indemnizaciones y expropiaciones de las que habitan entre los números 250 y 280 de Entença y en diversas fincas de Montnegre. Son 31 familias. La previsión era que recibieran las compensaciones económicas a finales del año pasado y que los realojamientos se produjeran "en los meses siguientes". Las mismas fuentes apuntan que "se están trabajando las soluciones habitacionales y compensaciones de acuerdo con los derechos que corresponden a los afectados".

También está previsto desahuciar a cinco familias que quedan en las casitas del pasaje Piera, que según el Ayuntamiento, "no reúnen los requisitos legales para ser consideradas como afectadas urbanísticas y acceder a las viviendas de realojamiento". "Se les está atendiendo de manera individualizada para darles respuesta teniendo en cuenta el hecho de que se trata de personas que pueden presentar vulnerabilidad social y económica", cuentan desde el consistorio.