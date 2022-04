Quins llibres comprar i regalar aquest Sant Jordi amb l'epicentre a Passeig de Gràcia

Noms propis de la literatura catalana com Gemma Lienas, Eva Baltasar, Vicenç Villatoro, Alfred Bosch, Albert Mestres, Agnès Marquès, Toni Cruanyes, Rafel Nadal, Vicenç Villatoro o Marta Buchaca compartiran protagonisme aquesta Diada de Sant Jordi marcada per la fi de les restriccions. Fem una selecció de llibres perquè puguis triar les teves compres de la Diada.

'La vida privada de Carmina Massot' de Gemma Lienas

La Carmina, una dona gran i decidida, rep la notícia que té càncer i que li queden poques setmanes de vida. En lloc de quedar-se a l’hospital, decideix escriure (o bé gravar, perquè no en té forces) les seves memòries de joventut per a les nebodes. En aquests àudios deixarà constància del seu gran amor, de la vida amb la seva mare vídua durant la postguerra, de la Barcelona de l’alcalde Porcioles, i sobretot, lliçons de llibertat, i de com viure la vida com es vol i no com volen que ho facis.

La vida privada de Carmina Massot. Univers, 2022; 300 pàgines; 19 euros.

'Mamut' d'Eva Baltasar

Baltasar tanca la trilogia iniciada amb Permagel i Boulder sobre la vida i els desitjos de tres dones amb una novel·la que se centra en una jove que decideix abandonar la ciutat per instal·lar-se en una casa aïllada de tot i de tothom. La protagonista és una noia lesbiana, arcaica i amb ganes de ser mare, atrapada en la vida moderna, que un dia pren una decisió dràstica que la impulsarà a aprendre a viure sense intermediaris. La prosa poètica de l’autora segueix ben present en aquest capítol final d’un tríptic apassionant sobre la dona.

Mamut. Club Editor, 2022; 128 pàgines; 17,50 euros.

'Mares, pares i més' de Siri Hustvedt

Recull d’assajos de la brillant autora nord-americana, on apareixen gran part de les temàtiques que marquen la seva trajectòria literària: la misogínia, la influència de l’entorn, la crítica al biologisme, la maternitat, les relacions i els abusos de poder, el silenciament de les dones o el poder de l’art. Ion també surten experiències familiars i biogràfiques de Hustvedt. Parla de la seva pròpia mare, i també les seves ‘mares’ artístiques, de Jane Austen a Emily Brontë i Louise Bourgeois. A ella li diuen la «Virginia Woolf del s. XXI».

Mares, pares i més. Edicions 62, 2022; 336 pàgines; 21,50 euros.

'La vida anterior dels dofins' de Kirmen Uribe

Una llegenda basca afirma que els dofins van ser persones en una vida anterior. I van passar per aquesta metamorfosi perquè estimaven les làmies, uns éssers de la mitologia semblants a les sirenes. En aquesta novel·la, l’escriptor protagonista marxa a Nova York amb la família. Allà, es trobarà amb l’era política del president Donald Trump i amb l’esclat de la pandèmia. Ell, que escriu una tesi doctoral sobre les sufragistes Rosika Schwimmer i Edith Wynner, recordarà la seva infància envoltat de dones poderoses.

La vida anterior dels dofins. Edicions 62, 2022; 320 pàgines; 20 euros.

'Tren a Maratea' de Vicenç Villatoro

L'escriptor terrassenc (1957) s'endinsa en una Nàpols mig confinada per una epidèmia de còlera i en la que un home pren la decisió de tornar al seu poble després de 30 anys. En el trajecte en tren, coincidirà amb una professora universitària amb la qual compartirà els records i memòries de tota una vida.

Tren a Maratea. Edicions Proa; 2022; 128 pàgines; 16,90 euros.

'El temple dels pobres' d'Alfred Bosch

Dos fills de treballadors de la basílica de la Sagrada Família formen part de la primera generació de nens educats a l'escola de l'interior del temple, una institució de pedagogia moderna. Viuran i creixeran al costat del genial arquitecte Antoni Gaudí, tot un privilegi que compartiran amb les primeres amistats, amors i decepcions.

El temple dels pobres. Columna; 2022; 512 pàgines; 21,90 euros.

La periodista barcelonina (1979) presenta la seva primera novel·la, centrada en una parella que posarà a prova la seva relació en un festival de música, envoltats dels seus amics. La Clara es perdrà entre els milers d'assistents i viurà un seguit d'experiències que la posaran davant de la seva realitat sentimental.

Ningú sap que soc aquí. Columna; 2022; 208 pàgines; 18,50 euros.

'La Vall de la Llum' de Toni Cruanyes

El periodista va guanyar el Premi Josep Pla d'enguany amb les vivències d'una família pagesa que és la del seu avi. L'autor ret un homenatge a "una generació sencera d'homes i dones que van sobreviure a una guerra quan eren nens i que ara han hagut de fer front a la pandèmia des de la residència geriàtrica", explica.

La Vall de la Llum. Destino; 2022; 384 pàgines; 21,50 euros.

'Quan s'esborren les paraules' de Rafel Nadal

Rafel Nadal (Girona, 1954) tanca la saga literària iniciada fa 10 anys amb Quan érem feliços i que va seguir fa vuit anys amb Quan en dèiem­ xampany. Aquestes tres novel·les recorren la història de la seva família en paral·lel a la de la història del segle XX. Al final d'aquesta trilogia, Nadal se centra en la mort del seu pare i en la malaltia neurodegenerativa de la seva mare. També és una celebració de la vida i un homenatge a la generació dels seus pares, la de la postguerra.

Quan s'esborren les paraules. Columna; 2022; 336 pàgines; 21 euros.

'Sentimental' d'Albert Mestres

La Madroneta, filla de l'arquitecte de la Barcelona del 1840 Francesc Renart i Arús, és la protagonista de la setena novel·la d'Albert Mestres (Barcelona, 1960) i que recull la vida sentimental del poeta Joaquim Rubió i Ors, en una història de romanticisme volgut per l'autor. Un amor, o un fals amor, segons es miri, que recorda també volgudament, l'obra Washington Square de Henry James.

Sentimental. Angle Editorial; 2022; 272 pàgines; 18.50 euros.

'Sis mesos d'hivern' de Marta Buchaca

La dramaturga Marta Buchaca (1979) debuta com a novel·lista amb una història ambientada en plena pandèmia i en una ruptura sentimental que endinsa la protagonista en un caos emocional com el que viu el món, però a la seva petita escala humana. Ella, intentarà refer-se enmig d'un món que sembla acabar-se.

Sis mesos d'hivern. Navona; 2022; 216 pàgines; 19 euros.

'Barcelona Secreta Volum III' de Xavi Casinos

El periodista i escriptor Xavi Casinos relata al tercer volum dels llibres on recopila els seus articles publicats a l'edició digital de La Vanguardia, Barcelona Secreta (Viena Edicions) una seixantena de secrets de la ciutat que se sumen a totes les curiositats sobre la capital catalana que ha publicat als dos llibres anteriors sobre la mateixa temàtica. Entre els tres llibres, es recopilen més de 360 històries que ha publicat des del 2014 en la secció 'Barcelona Secreta'.

Barcelona Secreta. Volum III. Viena Edicions; 2022; 256 pàgines; 19,90 euros.