Ribó demana a la Generalitat "que no recórrega" i "accepte la sentència" sobre la ZAL: "Crec que ja està bé"

"Crec que ja està bé" ha dit el primer edil, al mateix temps que ha considerat que "és molt important acceptar la legalitat urbanística" i ha instat a plantejar "un debat" per a determinar "quins han de ser els terrenys" de la ZAL.

Ribó ha assenyalat que "el que diu la sentència és molt clar: s'ha de tornar al que era" eixe sòl i ha opinat que s'ha d'"anar per la reversió" a terrenys d'horta, encara que ha insistit en la seua invitació "a estudiar què es pot fer" amb eixe sòl.

El responsable municipal s'ha pronunciat així després de participar en la presentació de 'Àgora València', l'espai arquitectònic obert a la ciutadania que València Capital Mundial del Disseny 2022 situarà en la plaça de l'Ajuntament, preguntat per la sentència judicial sobre la ZAL.

La Sala contenciosa administrativa del TSJCV ha estimat el recurs presentat per l'associació de veïns de la Punta La Unificadora i ha anul·lat la resolució de la Conselleria de Vertebració del Territori de desembre de 2018 que disposava aprovar definitivament el Pla Especial de la ZAL del port de València.

Joan Ribó, que dissabte passat va apuntar a través de les seues xarxes socials que aquesta sentència "obri una nova etapa després de 28 anys de lluita ciutadana", ha comentat aquesta jornada que "hi ha hagut ja tres sentències grans" sobre aquest assumpte. "El TSJ de fa uns anys, el Tribunal Suprem" i "tornem a una sentència del TSJ", ha dit.

"Crec que ja està bé. Per açò, li demanem des de l'Ajuntament a la Generalitat que no recórrega, que accepte la sentència", ha manifestat l'alcalde a continuació. "A partir d'ara, plantegem un debat sobre què han de ser els terrenys de la ZAL", ha agregat, alhora que ha exposat que "en aquests moments, els terrenys de la ZAL, segons sentència judicial, són espai agrícola protegit".

Ribó ha convidat a "parlar amb els diferents ens" i "a buscar una eixida". Referent a açò, ha afegit que "el que pareix clar ja és que l'eixida d'una zona logística, d'una zona d'indústries, no funciona des d'un punt de vista legal".

"Crec que és molt important acceptar la legalitat urbanística. Estem parlant de legalitat urbanística i, en aquests moments, de legalitat mediambiental. És molt important acceptar-ho", ha destacat.

El primer edil s'ha mostrat "satisfet" pel fet que de "una vegada per totes" l'assumpte de la ZAL "es tanque" i ha demanat a la Generalitat que "no es prorrogue innecessàriament un tema d'aquest tipus".

Preguntat pel futur dels terrens afectats i per si haurien de revertir-se les intervencions fetes per a recuperar horta, Ribó ha asseverat que "el que diu la sentència és molt clar: s'ha de tornar al que era".

"En aquests moments els terrenys són territoris agrícoles. Aleshores, ho estudiarem", ha reiterat l'alcalde, al mateix temps que ha manifestat que ell no és ara "capaç de dir allò que s'ha de fer".

"Ho estudiarem conjuntament; ho estudiarem amb la gent de la Punta, els grans damnificats; ho parlarem amb totes les organitzacions mediambientals i farem un projecte", ha plantejat.

Joan Ribó ha considerat que "s'ha d'anar per la reversió", però ha apel·lat "a estudiar què es pot fer amb uns terrenys que són moltes hectàrees i que poden ser elements fonamentals per a la ciutat de València, per a la seua connexió".

"LES BARBES DEL TEU VEÍ"

Preguntat per si la sentència sobre la ZAL és un suport a la posició que tant ell com la seua coalició política, Compromís, mantenen enfront de l'ampliació del port de València i en favor d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental, Ribó ha al·ludit al refranyer espanyol i ha dit: "Quan les barbes del teu veí veges pelar, posa les teues a arremullar".

"El tema de la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació del port em pareix que des d'un punt de vista jurídic és molt més feble que el tema de la ZAL. Jo no sóc jurista, però tinc eixa impressió", ha afegit.