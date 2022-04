Puig: "No es pot compartir govern amb aquells que vullguen alterar la convivència i tenen una mirada totalitària"

Puig, en declaracions als mitjans, ha assenyalat que la presència de l'extrema dreta és "una anomalia democràtica a Espanya" perquè en "tots els països europeus, a Alemanya, a França, es té clar que cal estar en la defensa dels interessos generals i dels principis europeus" i, sobre este tema, ha recalcat que "els principis de la democràcia estan basats en el respecte, en la convivència, en la coexistència".

En eixe sentit, ha recordat que durant el seu viatge a Alemanya gent vinculada amb la Democràcia Cristiana li va traslladar que no entenien "en absolut" el que estava passant a Espanya amb l'extrema dreta perquè allí "no compten per a res" amb ells.

Per açò, ha recalcat que cal ser "molt rigorosos" davant l'extrema dreta perquè "no és qualsevol cosa". "Deixar de parlar de la violència de gènere hui i dels drets humans no és una qüestió menor, és una qüestió essencial perquè si es deixa passar una, després es deixa passar una altra i una altra i al final ja sabem el que ha passat en la història". "La història ens ha ensenyat que enfront del totalitarisme no hi pot haver-hi una actitud d'indiferència", ha postil·lat.