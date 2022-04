Hosbec confia a superar el 80% d'ocupació per a Setmana Santa a la Comunitat per les reserves d'última hora

La patronal hotelera Hosbec ha actualitzat aquest divendres les dades de previsió d'ocupació hotelera per a la Setmana Santa a la Comunitat Valenciana i confia a superar el 80 per cent per a la Setmana Santa. El col·lectiu ha computat dos períodes: el primer és tota la Setmana Santa, des de Dilluns Sant a Domingo de resurrecció, i el segon els dies festius laborals, de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua.