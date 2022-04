Entrevista | General de Brigada Sánchez Tapia: "Para Zelenski cada día que la guerra se alarga es una victoria sobre Putin"

Salvador Sánchez Tapia es General de Brigada del Ejército español. En la actualidad ejerce como profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra e investigador principal del Center for Global Affairs & Strategic Studies. Diplomado por la Sociedad de Estudios Internacionales. Máster en Estudios Estratégicos por el US Army War College. Sánchez Tapia atiende a 20minutos para hablar sobre la guerra en Ucrania, en una entrevista donde explica la táctica militar del Ejército ruso y reflexiona sobre sus consecuencias.

Hace una semana Rusia sorprendía retirando sus tropas de Kiev tras semanas combatiendo en ese frente y con numerosas bajas. ¿Qué sentido tiene a nivel militar esta táctica?

Bueno, yo creo que Putin lo que ha estado haciendo es recalibrar y reconsiderar su estrategia. Está claro que su esfuerzo inicial era ocupar Kiev, pero en cuanto ha visto que le suponía más esfuerzo del previsto y que no lo iba a conseguir, posiblemente ha reconsiderado su estrategia y redefinido el objetivo de toda su operación. A lo mejor ya no es descabezar al régimen ucraniano y cambiarlo, sino simplemente afianzar su posición en el Donbás, consolidar un corredor terrestre que una esa zona con Crimea y, a partir de ahí, presionar a Zelenski para que acceda a negociar en condiciones que le sean favorables. Probablemente trata de economizar fuerzas concentrándolas en el este, donde considera que va a tener que hacer su esfuerzo principal.

¿Se puede entender como una estrategia pensada desde antes, como dicen las autoridades rusas, o esas declaraciones tapan una derrota en este frente?

No sabemos realmente, solo podemos especular sobre qué quería lograr Putin al principio de la guerra. Yo creo que quería inicialmente operar un cambio de régimen en Kiev; atacar con el menor esfuerzo posible al centro de gravedad ucraniano, que creo que lo situaba en la persona de Zelenski, y liquidar la guerra en poco tiempo. Evidentemente no van a contar sus planes, ellos pueden decir 'lo teníamos pensado así', pero todo indica lo contrario.

El Estado Mayor ruso aseguró cuando comenzó el repliegue de Rusia de Kiev que ahora se centrarían en el Donbás. ¿Por qué tratan de adelantar sus intenciones?

No sé en qué términos se han producido esas declaraciones, pero desde luego no van a revelarnos su estrategia. Podría pensarse en un engaño, pero todo apunta que es cierto: lo que está pasando es lo que han dicho que va a pasar, que es concentrar su esfuerzo en consolidar el Donbás.

Esta semana el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que esta guerra se podría alargar meses e incluso años. ¿Cree que podría alargarse tanto el conflicto?

Años no sé, pero sí puede ser un conflicto largo. Puede que Putin intente presionar a Zelenski hasta que concluya que no le compensa resistir y quiera negociar. Además, Ucrania está ‘artificialmente’ sostenida, recibiendo ayuda de Occidente, y su capacidad de resistencia se mantiene más allá de lo esperado. El balance de fuerzas inicial entre Rusia y Ucrania invitaba a pensar que esto sería una cosa bastante fácil para Rusia, que le costaría más o menos, pero lo conseguiría. Sin embargo, ahora ya no está tan claro. Rusia sigue teniendo superioridad de fuerzas, pero Ucrania está sosteniéndose. En estas circunstancias, sí que es posible que la guerra se alargue meses.

Varios países miembros de la OTAN están empezando a dar a Ucrania armas pesadas. ¿Puede marcar esto una diferencia en el ámbito militar?

Puede marcarla, pero hay que ver cuánto armamento le dan y cuándo se lo dan. Una cosa es que den una ametralladora con munición y otra cosa son carros de combate que requieren estar instruidos para manejarlos. Necesitan además soldados expertos, no vale cualquier soldado, y formar numerosas tripulaciones de carros de combate, de vehículos acorazados, etc. Además, todo eso hay que sostenerlo con un suministro de piezas de mantenimiento, con carburante, con munición... no es una tarea menor. Los efectos tardarán un poco en verse, no es una cosa que tenga aplicación inmediata en el campo de batalla.

Si finalmente se alarga el conflicto, ¿Ucrania podría aguantar a nivel militar?

Con el refuerzo militar probablemente lo pueda aguantar. Ucrania tiene “la ventaja” de que está en defensiva, y la defensa tiende a ser más fuerte que la ofensa, porque eliges el terreno donde se defiende y lo preparas. Además, otra ventaja es que están defendiendo su territorio y tienen una motivación muy superior a la que pueden tener los rusos.

En caso de cronificarse la guerra, ¿qué tipo de conflicto se podría producir en el terreno?

Puede ser un conflicto convencional, en el que los frentes estén más o menos estabilizados y haya ganancias tácticas de poca profundidad; y eventualmente, si se ofrecen oportunidades, se pueden aprovechar ganancias superiores de terreno.

Esta última semana hemos visto las imágenes de la matanzas de Bucha y de la estación de tren en Kramatorsk. ¿Hay posibilidad de continuar con el acercamiento diplomático después de todo esto?

La dificultará, pero si hay una intención de negociar se negociará. Puede ser que la responsabilidad de estos casos sea un elemento a negociar.

¿Y este episodio podría empujar a que terceros países entraran en el conflicto?

Que la OTAN entre a combatir directamente en Ucrania es un paso que no se va a dar. Y lo que está sucediendo no va a forzar ese paso porque las consecuencias pueden ser peores.

Todo parece indicar que Mariúpol está prácticamente tomada por rusos y milicias aliadas. ¿Qué significa para Rusia controlar esta localidad?

Controlar Mariúpol significa que Rusia consolidaría un corredor terrestre que una la península de Crimea con el Donbás y dar continuidad territorial a las zonas que tiene ocupadas. Además, niega el acceso a Ucrania al mar de Azov, consiguiendo importantes ventajas que puedan ser bastante útiles en una negociación futura.

¿Y después?

Es difícil saberlo. Rusia puede tratar de enlazar la zona de Mariúpol, Jérson y Crimea con el norte, con el esfuerzo que estaba llevando a cabo en Járkov. Puede también tratar de reiniciar su esfuerzo desde Crimea hacia el oeste, en dirección a Odesa, para enlazar con Transnistria.

Tras las negociaciones de Estambul entre Rusia y Ucrania parecía que había cierto acercamiento entre las partes, pero los sucesos de Bucha parece que vuelven a alejarlas. ¿Cree que estamos más cerca o más lejos de un alto el fuego que preceda al final de la guerra?

Creo que todavía queda. Mi impresión es que Rusia no da la guerra por perdida. De hecho, tampoco creo que la esté perdiendo. Rusia ahora está reorganizando su despliegue y se especula que dentro de unos días va a comenzar una ofensiva de alta intensidad. Para que haya una negociación, Putin tiene que conseguir que la quiera Zelenski, porque si la pide él se entendería que es que es porque está perdiendo la guerra, algo letal para sus objetivos porque podría incluso perder el poder en Moscú. Todavía no se ha llegado a ese punto. La guerra va a seguir un rato. Para Zelenski cada día que la guerra se alarga es para él y para Ucrania una victoria sobre Putin.

¿Por qué podría beneficiar a Zelenski ese alargamiento?

Le beneficia porque tiene todo el favor de la comunidad internacional, por lo menos de todo Occidente. No sé tampoco el alcance exacto de las sanciones que se le han puesto a Rusia, pero cada día que pasa hay más posibilidades de que las sanciones vayan haciendo mella en la economía rusa, en los oligarcas, que dejen de apoyarle. También es verdad que Rusia puede encontrar sistemas y formas de eludir las sanciones, pero creo que van a afectarles y se irá estrechando su base de poder; eso favorece a Zelenski, que sale más reforzado. En realidad lo que tiene que hacer Zelenski es aguantar, y aunque parezca duro decirlo, es más fácil aguantar que llevar a cabo una ofensiva.