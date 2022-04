Jaime Altonazo y Rosalía analizan juntos ‘Motomami’ y hablan de los 'haters': "Estar expuesta en esta industria es algo muy hostil"

Jaime Altozano lo ha vuelto a hacer. Si la publicación del segundo álbum de Rosalía, El mal querer, ya fue una revolución musical, Motomami ha despertado todo tipo de polémicas musicales y el youtuber musical no iba a dejarlo pasar.

Altozano revolucionó las redes en 2018 cuando comentó las canciones de Rosalía, y esta misma le respondió en sus historias de Instagram dándole la razón a sus explicaciones. Y, ahora, ha traído a la catalana a su propio estudio para analizar a fondo Motomami.

Un vídeo de 37 minutos, que ya acumula más de 700.000 visualizaciones en menos de 24 horas, en las que define el disco como un collage minimalista de muchos estilos donde la voz desnuda de Rosalía es el protagonista absoluto.

Análisis de Motomami 🔥



¿Por qué ha generado reacciones tan intensas?



Descubramos cómo ha sido compuesto🎶, escrito📝 y producido🎛 el álbum con más escuchas en España en su lanzamiento de la historia de Spotify.



Y lo hacemos... con @rosalia



🦋 LINK: https://t.co/LQ3XxaNLnI pic.twitter.com/zym1VjKegs — Jaime Altozano (@jaimealtozano) April 7, 2022

Su clase musical con ayuda del piano se complementa con las declaraciones de la propia protagonista que, deja claro una vez más, que ella ha controlado su proyecto en todos los aspectos y ha tomado todas las decisiones a propósito.

De polémicas canciones como Hentai se muestra orgullosa de haber encontrado una melodía preciosa y haber naturalizado el tema del sexo con sus letras. "Hay un punto de hablar de una temática sexual sin más, como cualquier otra temática, también con sentido del humor y con ironía. Algunas frases son para que te saquen una sonrisa", ha declarado.

Con la letra de Chicken Teriyaki le recuerda a todos sus haters que la música está para divertirse, sobre todo después de que sus dos primeros trabajos fueran muy oscuros.

"Los otros proyectos siempre pienso que tenían un tono muy solemne. Los ángeles y El mal querer no invitaba al sentido del humor. Motomami es una energía más liviana, más celebrativa, más de diversión. No me importa lo hago, lo hago porque me apetece, como un impulso"

Rosalía explica el significado y la intencionalidad que engloba todo el proyecto de 'MOTOMAMI'. pic.twitter.com/IFEtQkQiTk — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) April 8, 2022

También habla de que con los sonidos quería representar algunos de las peores caras de su trabajo, que se han visto intensificadas en las últimas semanas con la gran cantidad de comentarios negativos que ha soportado.

Precisamente de todas las críticas habla con la canción Diablo y con Saoko, donde con letra y sonido defiende su transformación y declara su deseo de, por primera vez, contar su experiencia en su música.

"A lo largo de escribir letras en este disco hay un poco de reafirmarse. Sé quien soy y lo llevo por delante con orgullo", se ha defendido. Recordando que ella misma "lleva sus redes" y todo el rato lee cosas que desearía no haber visto.

"Estar expuesta y trabajar en una industria como esta es algo muy hostil y por eso todo suena muy agresivo. Quería trasladar a la música el entorno en el que me he encontrado de repente en los últimos años", ha comentado.

Rosalía respecto a las críticas: "Llevo mis propias redes y hay cosas que ojalá no hubiera visto". pic.twitter.com/eGYVm4OfnC — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) April 8, 2022

Y no solo en lo instrumental. Rosalía ve Motomami como su primer disco donde es personal sobre su historia: "Antes me sentía como un canal explicando historias, y pensé que lo que podía hacer más honesto en este proyecto es hablar del aquí y ahora de estos tres años". Por eso, está muy orgullosa del "diario personal" y no hace caso a los comentarios negativos que, como muestra Jaime, siempre han estado ahí.

Jaime Altozano, además, ha publicado la entrevista completa de una hora, sin cortes para explicaciones, donde Rosalía profundiza todavía más en su trabajo y su experiencia.