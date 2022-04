València acollirà la primera cimera internacional sobre la jornada laboral de quatre dies

Es tracta d'un esdeveniment organitzat per Labora, el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, i que compta amb el suport de l'Ajuntament de València, així com de la plataforma internacional Four Day Week Global i del centre d'investigació britànic Autonomy.

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha assenyalat que l'organització d'aquesta trobada internacional a València suposa un reconeixement a la tasca del Consell en matèria de reducció del temps de treball i situa la Comunitat "com la principal referència pública en el món d'aquesta nova proposta".

En aquest sentit, ha recordat, en un comunicat, que la Generalitat és "la primera institució a engegar unes ajudes públiques per a les empreses que voluntàriament decidisquen participar en aquest projecte".

En referència al moment actual de crisi energètica, el director general de Labora ha emfatitzat la necessitat d'obrir aquest tipus de debats de fons sobre els problemes actuals del mercat laboral, abordant noves iniciatives com aquest que poden contribuir directament a millorar la productivitat, reduir desplaçaments i optimitzar l'ús de l'energia en les empreses.

La cimera internacional es desenvoluparà durant el matí i la vesprada de divendres i dissabte i comptarà amb sis panells de debat i tres ponències o diàlegs principals.

PROGRAMA COMPLET

El programa complet compta amb més de trenta ponents de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'Espanya, així com amb personalitats rellevants d'Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Itàlia, Islàndia, Irlanda, els Estats Units, Escòcia, Gal·les i Nova Zelanda, entre uns altres.

Entre els participants destaca la vicepresidenta segona i ministra de Treball del Govern d'Espanya, Yolanda Díaz; l'enginyer i exministre d'Indústria i Energia Joan Majó; els secretaris generals d'UGT i CCOO, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament; l'economista i sociòloga del Boston College Juliet Schor; el diputat del parlament britànic i ex-portaveu d'economia del Partit Laborista John McDonnell; el diputat en el Congrés i líder de Més País, Iñigo Errejón; la diputada del parlament d'Irlanda Neasa Hourigan; l'experta en negociació col·lectiva del sindicat alemany IG Metal, Sophie Jaenicke, o el fundador de l'empresa financera Perpetual Guardian, Andrew Barnes, una de les primeres empreses en el món que va implantar la setmana laboral de quatre dies.

La inscripció és gratuïta per a totes les persones que vullguen assistir i es pot tramitar a través de la pàgina web oficial de la cimera.