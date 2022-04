Como en muchos sectores, es muy difícil hacerse un hueco en el mundo de los artistas. Buen ejemplo de ellos son las drag queens, que en muchas ocasiones han estado relegadas a locales pequeños y bares de ambiente para sus espectáculos humorísticos y musicales. Pero, afortunadamente, Drag Race España ha conseguido poner este talento en el lugar que se merecía.

El programa, que está actualmente emitiendo su segunda temporada -con gran éxito- en Atresplayer Premium, ha puesto en el foco este tipo de arte que va mucho más allá de un look sorprendente y llamativo, y ha hecho populares a sus concursantes, que han protagonizado incluso una gira por toda España llamada El Gran Hotel de las Reinas.

Sin embargo, dedicarse a ello ha sido complicado para muchas de estas drags, que han tenido que relegar esta pasión a un hobby mientras trabajaban de otra cosa para poder ganarse la vida. Pero no solo ha afectado a las participantes, también a su presentadora.

Descubriendo que la Supremme de Luxe es profesor de lengua online, siento que es nuestra wonderwoman pic.twitter.com/IieaN8bJkh — ͏꧁𝐀𝐙𝐄𝐋͏꧂ (@azel_ether) April 7, 2022

Supremme de Luxe no ha estado siempre centrada en exclusiva a sus espectáculos, y los tuiteros lo han podido constatar. Y es que este jueves se viralizaron unas imágenes de la artista, fuera de su estética drag, en las que hace las veces de profesor en un curso online sobre Lengua y Literatura.

"Descubriendo que Supremme de Luxe es profesor de Lengua online, siento que es nuestra Wonder Woman", bromeó el tuitero. La propia presentadora no ha tardado en pronunciarse y aclarar que no es docente: "Este es un proyecto que iba a empezar justo antes de que Drag Race España se cruzara en mi vida".

No lo soy. Este es un proyecto que iba a empezar justo antes de que DRE se cruzara en mi vida. Iba a ser una pagina para dar clases de lengua y literatura para personas que quisieran hacer el Acceso a la Universidad de + de 25 o 45 años. Ahora no tengo tiempo 😞 — Supremme de Luxe (@SupremmedeLuxe) April 8, 2022

"Iba a ser una página para dar clases de Lengua y Literatura para personas que quisieran hacer el acceso a la Universidad de mayores de 25 o 45 años. Ahora no tengo tiempo", lamentó. Aunque lo cierto es que es una buena noticia que no tenga tiempo, pues los fans del talent quieren que siga presentando más ediciones.