Puig no veu "cap urgència electoral en aquest moment" a la Comunitat Valenciana

Així ho ha declarat el cap de l'executiu autonòmic a Madrid, on ha participat en el fòrum 'Wake Up, Spain!', a preguntes dels mitjans sobre la possibilitat d'un avançament electoral a Andalusia i que aquest es produïra també a la Comunitat Valenciana.

"No", ha negat el cap de Consell, per a agregar: "Nosaltres tenim moltíssim treball que té a veure amb la reactivació econòmica i social i amb la resposta a les conseqüències de la inflació, que són molt greus perquè la inflació és el virus que corroeix la societat democràtica".

"Per tant, -ha continuat- la nostra obsessió en aquests moments és com fer un acord de país per a baixar la inflació. Jo no veig cap urgència electoral en aquest moment".