PSPV defèn que la investigació a Francis Puig és "aliena" a la Generalitat i que "no es qüestionen les subvencions"

Així s'ha pronunciat Mata en declaracions als mitjans en passadissos de Les Corts aquest dimecres, on ha indicat que s'està investigant una empresa per "com ha justificat subvencions en tres comunitats autònomes".

El titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de València, que investiga les presumptes irregularitats en ajudes concedides a empreses vinculades a Francis Puig, li ha citat a declarar el pròxim 23 de maig.

Per part de la resta de grups, tant Compromís com Unides Podem han mostrat respecte als procediments judicials. La síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha mostrat la seua confiança en la gestió de l'administració quant a l'assignació de subvencions.

Des de l'oposició, Fernando Llopis (Cs) ha criticat que "quan el PSPV parla de germans del primer hauria de controlar és al de Puig" i ha assenyalat: "Toca esperar, però la sensació que tenim és que no tots els valencians són iguals a l'hora de rebre les ajudes del Botànic".

Per part de Vox, la seua síndica, Ana Vega, ha demanat "assumir ja responsabilitats polítiques". "Estem parlant del germà del President. A més, la Guàrdia Civil ha obert un expedient per a investigar també el fill i a l'advocat del President Puig. Estem parlant de diners públics. A tots els valencians els costa molt contribuir a l'erari públic, pagant els seus impostos i hem d'exigir més responsabilitat en la despesa d'aquests diners", ha agregat.