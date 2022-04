Laura Pausini presenta su documental, 'Un placer conocerte', donde hace un repaso a su vida, familia y gran éxito musical

La cantante italiana Laura Pausini presentó este martes en Roma el documental Un placer conocerte, una repaso a su vida, familia y éxito que parte de una pregunta clave: ¿Qué habría sido de ella si no llega a conquistar el Festival de Sanremo de 1993?". Fue el origen de todo.

La artista acudió al Auditorio Conciliazione de la capital italiana, arropada por numerosos rostros conocidos y por sus fieles seguidores, para estrenar esta cinta que llegará el 7 de abril a la plataforma Prime Video de Amazon a todo el planeta.

"Fui una niña como cualquier otra, tuve muchos sueños, pero jamás pensé que la vida me habría regalado todo esto", comienza diciendo la artista en este documental.

Pausini recuerda su infancia y adolescencia en su pueblo, Solarolo (norte), en el que intercalaba sus estudios en la escuela de arte, la iglesia, el trabajo de cuidadora de niños y las noches de música en el bar con su padre, de quien adquirió su pasión. "Me gustaba todo y no quería renunciar a nada", sostiene.

Pero sobre todo recuerda la mañana en la que recibió una llamada en su escuela de Faenza que la comunicaba su aceptación en Sanremo. Poco después se convertía en la ganadora más joven de aquella edición, con tan solo 18 años.

Cosas de la vida, entre el público se sentaba el encargado de elegir música para la radio de Países Bajos, que se encargó al día siguiente de emitir La Solitudine, poniendo así la primera piedra en el meteórico camino internacional de la artista, que suma ya 70 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Pero con el tiempo comprendió que los premios, los conciertos multitudinarios o sus esperadas baladas traducidas a multitud de idiomas, con especial cariño al español, no eran suficiente. Lo entendió de una vez por todas la noche en la que celebró el Grammy que ganó en 2006 por su álbum Escucha, comiéndose sola una hamburguesa en la habitación de un hotel de Los Ángeles, porque su familia no había podido acompañarla. "Si no hay nadie con quien festejar, algo falla", confiesa.

Laura Pausini. JUANJO MARTÍN / EFE

Sin embargo, Laura Pausini no tardaría en cumplir con su gran sueño, el de formar una familia. Lo hizo con su inseparable pareja, el músico y productor Paolo Carta, con quien en 2013 tuvo una hija, Paola.

En su confesión no falta uno de los momentos más destacados de su extraordinaria carrera, el triunfo en los Globos de Oro del pasado año por su canción Io sì, banda sonora de la película La vita davanti a se, el regreso de Sophia Loren a la gran pantalla. Y con la que, además, se convirtió en la primera cantante en ser nominada a los Óscar por una canción en italiano.