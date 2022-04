Ana Milán, acosada y amenazada por dar 'me gusta' a mensajes contra Rocío Carrasco, reacciona: "No consumo veneno de nadie"

Una simple reacción en forma de tuit arrancó un desproporcionado ataque a Ana Milán por parte de usuarios de las redes sociales que se asocian cercanos a Rocío Carrasco.

Todo comenzó cuando la actriz se hizo eco de las bajas audiencias de Sálvame. "¿Por qué creéis que está pasando esto?", preguntó Milán, algo que fue interpretado de manera muy diferente.

Entre ellos, los que señalaban como respuesta que la causa se debía a la politización del programa de Telecinco y también a haber introducido el tema de Rocío Carrasco. Respuestas a las que la actriz dio 'me gusta', algo que despertó la rabia de los seguidores de la hija de 'la más grande'.

Ana Milán siendo cancelada por los favs a estos tweets en contra de Rocío Carrasco. Por eso es tendencia nacional. pic.twitter.com/j7sZhHBOhB — #PorQuéTT (@xqTTs) April 5, 2022

Entonces, comenzaron los desproporcionados ataques que se convirtieron en acaso al hacer, incluso, tendencia el nombre de la actriz. Así, se podía leer en las redes cosas como "si no apoyas a Rocío Carrasco, no apoyas a ninguna víctima" o "me has decepcionado y ya me ha quedado claro que solo quieres llamar la atención".

Horas después, la propia Ana Milán ha querido atajar la polémica y ha escrito un tuit en el que deja clara su postura ante el odio en internet.

"Jamás entraré en polémicas violentas. Si alguien quiere debatir, preguntar mi intención, aclarar dudas o incluso discutir, lo haré encantada. El único requisito será el respeto. No consumo veneno de nadie. Que tengáis un día bonito", ha sentenciado la intérprete.