Aragonès avisa de que si la candidatura de los Juegos de Invierno no prospera se pidan responsabilidades a Aragón

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este miércoles de que si la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 no tira adelante se deberán pedir responsabilidades al Gobierno de Aragón por desmarcarse del acuerdo suscrito por el Govern, el Ejecutivo central y el COE.

"Aragón no lo ha suscrito. Si esto no tira adelante, no pida responsabilidades a la Generalitat, ni al COE ni al Gobierno del Estado. Supondrá que con estas instituciones no compartimos buena parte de la ideología política, pero hemos podido llegar a un acuerdo. Quien se ha desmarcado no hemos sido nosotros", ha constatado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa.

Carrizosa ha acusado a Aragonès de poner en riesgo la candidatura de los JJ.OO. y de tener miedo de que haya "otro éxito" en Cataluña como el de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 al no querer, a su juicio, pactar una candidatura conjunta y en pie de igualdad con Aragón.

"Asúmalo, los catalanes nos entendemos con los aragoneses y con el resto de compatriotas españoles. Deje de jugar a ser un Estado, asuma la realidad de lo que será Cataluña en 2030: una comunidad autónoma que ustedes están tratando de arrebatarnos y entrar en decadencia", ha asegurado.

En este sentido, el dirigente de Cs cree que Aragonès está intentado boicotear una alianza con Aragón y ha criticado que se someta a consulta la decisión sobre la celebración de los JJ.OO. "a seis comarcas que tienen la misma población que Castelldefels".

"Respeto para los ciudadanos del Pirineo"

"¿Puede tener un poco de respeto para los ciudadanos del Pirineo? ¿Que pasa si son tantos habitantes como Castelldefels? ¿No pueden tener opinión y manifestarla sobre la conveniencia de un proyecto que tendrá impacto sobre su territorio? ¿O es que porque son pocos no los tenemos que tener en cuenta?", ha preguntado Aragonès.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, también se ha referido a la candidatura de los JJ.OO. de Invierno, que cree que son una nueva oportunidad que deben aprovechar para impulsar las comarcas de la zona y para proyectar Cataluña al mundo como, a su juicio, pasó con los Juegos Olímpicos de 1992.

También ha celebrado que la doble consulta ciudadana, que el Govern ha convocado para el 24 de julio, incluya a las 9 comarcas implicadas directa e indirectamente en el acontecimiento, y ha anunciado que Junts hará campaña en favor del sí: "Sí a los Juegos y a los Pirineos porque decimos sí a Cataluña".

Aragonès ha agradecido la posición de Junts sobre la candidatura y la consulta con la voluntad de trabajar para que el proyecto "se haga realidad y revierta en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

El Govern publica los informes prospectivos de la candidatura para los JJ.OO. de Invierno de 2030



El Govern ha publicado este miércoles los 16 informes prospectivos y el 'Documento técnico del proyecto de candidatura' para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, en virtud de la Ley de Transparencia, ya que habían sido pedidos por los grupos parlamentarios.

Se trata de documentos elaborados por la oficina técnica de los Juegos Olímpicos -dependiente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)- entre 2018 y 2021, y analizan las posibilidades de que Cataluña pueda organizar el evento.

En un encuentro con la prensa, la secretaria general de la Presidencia de la Generalitat, Núria Cuenca, y el jefe de la oficina técnica de los juegos cuando se realizaron los informes, Ricard Font, han insistido en que "no es un documento de candidatura", sino estudios previos para facilitar la toma de decisiones.

Por este motivo, los informes no tienen en cuenta una posible candidatura conjunta con Aragón, ya que en ese momento no existía la posibilidad y el objetivo era conocer las capacidades de Cataluña.

Los informes ya muestran la falta de infraestructuras para las pruebas de salto y de circuito de hielo, así como las dificultades para tener el circuito de esquí de fondo en las condiciones requeridas por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Font ha subrayado que "la gente que ha hecho este estudio no ha cobrado" y que el coste total ha sido de 475.000 euros entre informes, asistencia técnica y otros conceptos, financiados al 50% por FGC y Presidencia.

Documentación

Cuenca ha subrayado que esta documentación "no irá al COI para que lo valide, es un dosier que ha servido para preparar la estrategia de negociación con el Comité Olímpico Español (COE)" y con Aragón.

Font ha explicado que en 2018 se pidió a FGC "una herramienta de trabajo conjunto en la que se fueran planteando soluciones técnicas".

Los estudios informan sobre los posibles espacios para las pruebas, tanto en el Pirineo como en Barcelona, y se encargan documentos económicos que muestran unos gastos previsibles de 1.391 millones de euros y unos ingresos de 1.504 millones.

También se estudia una estrategia de comunicación de cara a la ciudadanía, la estrategia para aprovechar "el legado" de los Juegos Olímpicos, estudios de movilidad y para conocer las necesidades de los deportistas.

Incluyen estudios sobre la posible ubicación de las villas olímpicas en Barcelona -en La Marina del Prat Vermell- y en Puigcerdà (Girona) y Naut Aran y Vielha (Lleida).