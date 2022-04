Àngel Llàcer visitó Abrimos hilo, el programa que Javier Sardá presenta en TVE Cataluña, y dejó totalmente alucinados a todos con una divertida anécdota ocurrida en una boda a la que fue de invitado.

"Fui a una boda de un chico y una chica, que se casaban por la Iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo. El día de su boda", revelaba el jurado de Tu cara me suena para sorpresa de los espectadores y del presentador catalán.

"Nota mental: 'no invitar a Àngel Llàcer a tu boda'", acertó a decir Sardá sobre la vivencia que acababa de escuchar, de la que dio más detalles el exprofesor de OT.

"La cosa no iba conmigo. Si yo estaba ahí y me están buscando, pues me encuentran. Yo escuchaba que le llamaban y pensaba: 'madre mía como nos encuentren…'", recordó Llàcer.

Anécdotas aparte, sobre su situación sentimental, desveló: "Tengo una pareja desde hace seis años y en vez de casarnos celebramos la fiesta del amor. En la última fiesta que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés".