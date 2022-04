Tu horóscopo diario: miércoles 6 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 6 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No quieras hoy ir más deprisa de lo que puedas, domina tu impaciencia y tómate todo con un poco más de calma porque de lo contrario puedes tener alguna discusión. Respira hondo y establece prioridades. Sabrás encontrar lo realmente importante.

Tauro

Sabes que has mejorado mucho en algunos aspectos y hoy te felicitas por haber tomado una decisión algo difícil, que sin embargo te ha supuesto un alivio emocional. Continúa en ese camino de cambio. Habrá momentos más complejos que otros, pero el final te alegrarás.

Géminis

La familia es hoy algo de lo que deberás estar muy pendiente, quizá un hijo hará que estés centrado en solucionar un problema que tiene o ayudarle a salir de una situación que le provoca conflicto. Lo harás bien, utilizarás no sólo el amor sino también la inteligencia.

Cáncer

Hoy tendrás claro que cuando quieres, y a pesar de tu tendencia a ser tímido, sabes defenderte bien. Esa prueba que pasarás probablemente en el trabajo no te dejará con mal sabor de boca, todo lo contrario. Sonreirás porque consigues vencer obstáculos.

Leo

No impongas hoy tu criterio para que alguien de la familia o un hijo haga lo que tú deseas o consideras que es correcto. Quizá no lo sea para esa persona y eso es algo que debes de respetar al máximo. Piénsalo y aunque te cueste trabajo, no insistas en ello.

Virgo

Tu mente se sentirá muy despejada, con ganas de trabajar en algunos proyectos de futuro o de aprender nuevos conocimientos. Una lectura te puede dar muchas pistas y lo cierto es que vas a invertir mucho tiempo en eso. Disfrutarás con ello, sobre todo intelectualmente.

Libra

Darás vueltas a una idea que te incomoda porque crees que no has hecho algo bien en relación a un tema de dinero. Puede que hayas comprado algo que no necesitas. Pero estás a tiempo de devolverlo si no lo tienes claro. El consumismo no te hará más feliz.

Escorpio

Te cuesta pedir consejo, pero hoy es algo que te vendrá muy bien hacer. No significa nada negativo, simplemente que necesitas otro punto de vista para una cuestión que tiene que ver con las relaciones de amistad. Esa otra opinión será muy certera.

Sagitario

Un amigo te invitará a salir, al cine o a pasar un rato de charla y no te lo puedes perder ya que en el transcurso de esa salida vas a enterarte de algo que te interesa mucho saber. Te abrirá los ojos, estate atento. Te darás cuenta de que has sido algo ingenuo.

Capricornio

Te sientes más relajado hoy en lo que se refiere a ciertos problemas sentimentales, pero a pesar de eso sigues dándole vueltas. Lo mejor que puedes hacer es dejar que las cosas se calmen y desahogarte con un amigo. Te entenderá a la perfección.

Acuario

Proponte seguir una dieta o un plan que favorezca no sólo tu imagen sino también tu salud. Si ya sigues uno, lo cierto es que vas a ver resultados muy positivos y eso te impulsará a no caer en la pereza en ningún momento. Refuerzas tu autoestima.

Piscis

Tus comentarios sorprenderán a alguien muy positivamente y harán que cambie tu imagen a mejor para esa persona que es bastante influyente en un ámbito profesional. Sigue en esa línea y muestra tu valía. No dejes que interfiera tu inseguridad.