Sonsoles Ónega se espanta al ver una chinche en pleno directo de 'Ya es mediodía': "¡Mátala!"

Madrid sufre una plaga de chinches apestosas, un hecho que atormenta a los vecinos, especialmente a aquellos que se topan con estos insectos en el interior de sus casas. Así lo ha informado este martes Ya es mediodía, programa en el que Sonsoles Ónega se ha mostrado muy sorprendida.

Tanto es así que, durante una conexión en directo desde un barrio de la capital, la presentadora le ha pedido a la reportera Estefanía Ruiz que matara a la chinche que caminaba a escasos centímetros de sus pies. "¡Mátala! ¡Písala!", ha exclamado.

Sin embargo, lejos de no llamar la atención con su inesperada reacción, los colaboradores del espacio de Mediaset le han dejado caer que retirara sus palabras, pues incitaban al "maltrato animal".

"Me dicen que somos aniquiladores de insectos", ha expresado Ónega. "Déjenlas, que me dicen que somos aniquiladores de insectos por decir 'písala'... Pues pido perdón. Lo he dicho yo y asumo las consecuencias", ha añadido, avisando, eso sí, que "son un foco de enfermedades infecciosas".

Asimismo, Rosa Benito ha roto una lanza en favor de la periodista. "Estoy a tu favor, que ahora todo es maltrato animal", ha opinado la colaboradora, y ha añadido: "Si cogemos piojos, ¿no los podemos matar?".