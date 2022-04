L'equip @ de la Guàrdia Civil ha investigat 11 persones des de l'inici de la seua activitat

L'Equip @ de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, unitat creada a primers del mes d'octubre del passat any per a combatre la ciberdelinqüència, ha procedit des de la seua engegada a la investigació d'11 persones a la província de Castelló, com a presumptes autores de delictes tecnològics.

Aquest equip és un dels 84 Equips @ que s'han creat en tota Espanya, dins del Pla Estratègic contra la cibercriminalitat del Ministeri d'Interior per a previndre, protegir i perseguir la delinqüència tecnològica, enfortint amb açò les capacitats de prevenció, investigació i detecció de nous patrons delictius en la xarxa.

L'Equip @ de la Guàrdia Civil de Castelló forma part d'una xarxa de components de la mateixa naturalesa distribuïts per tot el territori nacional que comparteixen intel·ligència generada en la lluita contra la ciberdelinqüència i que treballen en estreta col·laboració per a culminar les operacions en el marc dels delictes tecnològics, sota la premissa de treballar en xarxa contra els delictes informàtics.

En el seu dia a dia, assessoren a les unitats territorials de la Guàrdia Civil en la recollida de denúncies i en un primer tractament d'aquests il·lícits penals.

Degut al grau de la complexitat que existeix en aquest tipus de delictes, una peculiaritat imprescindible d'aquesta unitat és coordinar-se ràpidament amb els equips homònims en altres províncies per a continuar la investigació dels delictes quan els autors es troben fora de la demarcació, així com la localització de tots els perjudicats d'un mateix delicte, optimitzant els recursos policials i canalitzant els assumptes al jutjat competent buscant amb açò les sinergies operatives i judicials corresponents.

Per aquests motius, des de la seua creació, ha aclarit diferents delictes relacionats amb els fraus electrònics, tals com els recentment coneguts com 'Phising', o 'Smishing', on els autors accedixen a les dades personals de les seues víctimes utilitzant l'enginyeria social, causant un gran perjuí que afecta bàsicament, entre unes altres, a la privacitat de les víctimes i sobretot al seu patrimoni.

Des de la Guàrdia Civil s'aconsella desconfiar sempre dels missatges o correus electrònics rebuts que sol·liciten dades personals o bancaris, tot i que puga paréixer que es tracta d'una entitat de confiança i coneguda.