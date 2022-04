Tu horóscopo diario: martes 5 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 5 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Alguien a quien tu tienes mucho cariño, un amigo muy cercano o un familiar recibe una buena noticia relacionada con la salud. Sal a celebrarlo porque significa que el camino se despeja y que la sonrisa vuelve a esa persona. Haréis muchos planes juntos.

Tauro

No trates de una manera injusta a alguien que no se lo merece y que simplemente está haciendo su trabajo. Intenta comprender su actitud y en todo caso, negocia y dialoga para conseguir tus objetivos. La empatía y la comprensión pueden obrar milagros.

Géminis

Resalta hoy en ti tu afán de pasar desapercibido, algo que no es muy tuyo, pero que ahora necesitas para tener un poco de calma mental y analizar algunas cosas que te han pasado últimamente. No es negativo, al contrario, te ayudará a sentirte mucho mejor.

Cáncer

Debes de tener cierta precaución hoy con las redes sociales porque a través de ellas te puede llegar una información confusa, equivocada o falsa. Y eso te hará dudar de una persona. Busca la verdad por ti mismo y no dejes que el ruido del ambiente cambie tu perspectiva.

Leo

Hoy será un día en el que vas a sentirte mucho más tranquilo porque te dan una noticia o un resultado muy positivo y se te quitará un gran peso de encima. Compartirás ese optimismo renovado y esa alegría con los más cercanos. Respirarás felicidad y ganas de disfrutar.

Virgo

No creas que no puedes cambiar ciertas cosas de tu vida porque eso no es real. Lo podrás hacer si te lo propones y buscas en ti la forma de hacerlo, quizá a través de alguien que pueda ayudarte u orientarte. Confía en un profesional y sigue sus indicaciones.

Libra

Alguien te puede poner algo nervioso porque tardará en arreglar un asunto doméstico y esto te puede complicar la jornada. Lo mejor es que respires hondo y avises de que vas a llegar tarde. Lo comprenderán perfectamente, no debes de preocuparte.

Escorpio

No debes dejar pendiente ese tema de salud que te da la lata una y otra vez y se está haciendo muy pesado. No es que sea muy importante, pero lo cierto es que te impide hacer ciertas actividades. Lo debes solucionar cuanto antes por mucho miedo o pereza que te dé.

Sagitario

La pereza no es buena consejera, pero puede que hoy tiendas a ella y en realidad no es tan grave como parece. A veces no hacer nada es hacer mucho porque te da tiempo a que tu mente se relaje y se reactive. Y así puedes resetearte y volver a empezar con energía renovada.

Capricornio

Las relaciones afectivas son algo que hoy ocupa tu pensamiento, quizá porque te has enfadado con tu pareja y has tenido una discusión. Debes mirar en tu corazón y preguntarte qué es lo que deseas. Por la noche recuperas la calma, aclaras algunas cosas.

Acuario

Asumir los errores con humildad no es nada malo, así que quizá hoy debas hacerlo delante de un familiar al que has presionado injustamente o con el que has tenido un alejamiento que en realidad no deseas. Eso te servirá para abrir nuevos puentes de entendimiento.

Piscis

Enfócate en ese proyecto y dale vueltas a una idea que te puede parecer difícil, pero que en el fondo te interesa. Alguien te ayudará, pero ojo, debes mostrarte generoso y agradecido con esa persona o corres el riesgo de perderla. Comunícate con ella con mayor sinceridad.