La gran afición de Pilar Rubio que quiere pasarles a sus hijos

Más allá de su afición al trabajo en televisión y al estilo de vida saludable, Pilar Rubio siempre ha demostrado ser una gran amante de la música rock. Por ello, no es de extrañar que la presentadora quiera transmitirles a sus hijos esta gran pasión, tal y como ha demostrado en su perfil de Instagram.

La mujer de Sergio Ramos ha publicado una fotografía con su hijo Álex, de cuatro años, junto a un póster de Guns N' Roses. "Hoy me he encontrado esto y han venido a mi cabeza muchos recuerdos. Esta gira, Use your Illusion Tour, fue apoteósica", avanza en su post.

"Yo ahorré durante meses para comprarme la entrada y a las nueve de la mañana con un sol de justicia estaba una servidora en el Vicente Calderón esperando que abrieran las puertas para ponerme en primera fila. La emoción de ver a tus ídolos a escasos metros de ti es inigualable", recuerda.

Rubio se remonta al verano de 1993. "Desde entonces no he dejado de ir a conciertos y festivales porque es lo que más me gusta del mundo. Empecé yendo con mi madre porque yo era pequeña y a partir de ahora espero poder ir con mis hijos para poder transmitirles el amor por el rock", confiesa, orgullosa.

La presentadora celebraba hace un mes el cumpleaños del pequeño Álex, que, por lo visto, tiene todas las papeletas de heredar la pasión por la música que caracteriza a su madre. "Hoy cumple cuatro años Alex, mi 'gusiluz'. Gracias mi vida por darnos tanto amor y espero que sigas iluminando este mundo con tu maravillosa energía. Te amamos con locura", escribía Rubio en Instagram.