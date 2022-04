Tráfico intensifica la vigilancia en carreteras con especial atención al uso del cinturón: "Es garantía de salvar vidas"

La vigilancia por parte de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías autonómicas y locales se llevará a cabo en todo tipo de vías y se utilizarán "todos los medios disponibles", entre ellos los helicópteros de la DGT y las 216 cámaras de control automatizado instaladas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en un comunicado.

La campaña se suma a su vez a la organizada por ROADPOL (Red Europea de Vigilancia de Carreteras) que, dentro del espacio de la Unión Europea, incide en la importancia "básica" de estos sistemas de retención.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, que se ha desplazado este lunes a uno de los controles de la Guardia Civil de Tráfico en una de las vías de acceso a la ciudad, ha insistido en que el cinturón "es un salvavidas" y "garantía de que si tenemos un accidente o cualquier problema no nos va a pasar nada o va a aminorar sus efectos".

Martínez ha hecho un llamamiento a todas las personas para "ponerse el cinturón, tanto para aquellas que viajan en los asientos delanteros como en los traseros" del vehículo.

Desde el Ministerio del Interior se insiste en la importancia de hacer uso del cinturón de seguridad en todos los desplazamientos al tiempo que remarca que los datos "demuestran que es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en la carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente". No obstante, a día de hoy, uno de cada cuatro fallecidos en siniestros viales "sigue sin hacer uso del mismo".

De hecho, en 2021 se ha incrementado en un 4 por ciento la no utilización del cinturón entre las personas fallecidas en turismo y furgoneta con respecto a 2019, al pasar del 22% al 26%.

La recién estrenada Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a 4 los puntos que se pierden por no llevarlo, al igual que ocurre si no se utiliza el sistema de retención infantil adecuado o no se hace de la manera correcta.

Interior subraya que el cinturón de seguridad es un elemento "básico y fundamental" de la seguridad vial que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Además, es "clave" para el buen funcionamiento del airbag, ya que este "no es eficaz si no se lleva puesto", ya que ambos "están pensados para funcionar de forma complementaria".

EN MENORES, "AÚN MÁS IMPORTANTE"

En el caso de los menores, la utilización de los sistemas de retención infantil es "aún más importante" dado que los datos "demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios", y que, en caso de accidente, las lesiones "se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos".

En España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, siendo recomendable hasta los 150 cm.

Los menores deben ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil, y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha.