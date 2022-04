Cvirus.- Decauen les restriccions en les aules valencianes a excepció de mascareta en interior per a majors de 6 anys

D'aquesta manera, ja no serà necessari el manteniment de la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones adultes en el centre ni per part de l'alumnat quan es desplacen per l'interior del centre educatiu.

Es continua recomanant, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats, educatives i d'oci, tant dins del centre educatiu com en altres espais fora del mateix.

Amb caràcter general, no serà necessari mantindre l'entrada i eixida de l'alumnat del centre de forma escalonada, però se segueix apostant per altres mesures organitzatives que permeten evitar aglomeracions en les entrades i eixides, com la utilització de diferents portes o d'espais diferenciats.

En la situació actual, el protocol, consultat per Europa Press, permet la interacció entre alumnat de diferents cursos també en l'interior del centre, sempre que es guarden les mesures vigents sobre higiene de mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions.

Les assemblees o reunions presencials en el centre (claustres, consells escolars, reunions de departament, etc.) podran realitzar-se presencialment sempre que es guarden les mesures vigents sobre higiene de mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions.

ACCÉS FAMÍLIES

També hi ha novetats respecte a l'accés de les famílies, ja que espermet la seua presència en els espais a l'aire lliure del centreeducatiu, tant per a l'entrada i eixida de l'alumnat del centre com per a altres activitats, evitant aglomeracions. En escoles que realitzen activitats pedagògiques amb la participació de les famílies en les aules, es permetrà el seu accés complint sempre les mesures de prevenció i higiene.

Es prioritzarà la comunicació amb les famílies mitjançant telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitaran les gestions telemàtiques, però serà possible realitzar reunions de tutoria individual o grupal amb les famílies en espais ben ventilats, complint sempre les mesures de prevenció i higiene.

Les famílies de l'alumnat i les persones que forme part de les associacions de mares i pares de l'alumnat podran accedir a l'edifici escolar en cas que l'equip directiu així ho considere, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i d'acord amb el pla de contingència establit pel centre. No obstant açò, es recomana que aquestes persones no accedisquen al centre si presenten qualsevol símptoma compatible amb covid-19, i en cap cas podran accedir si tenen infecció activa, encara que es troben asimptomàtiques.

En la missiva també s'informa als equips directius dels centres educatius que el document-guia 'Gestió de casos covid en els centres educatius' ha quedat sense efecte, ja que a partir d'aquest moment, en l'àmbit educatiu no s'establiran actuacions ni mesures específiques, dirigides casos o en contactes estrets, diferents de les establides per a la població en general.

En aquest sentit, ja no es realitzarà seguiment de casos i contactes en l'àmbit educatiu, ja que els casos confirmats lleus i asimptomàtics ja no realitzaran aïllament i els contactes estrets ja no realitzaran quarantena.

DADES ÚLTIMA SETMANA DE MARÇ

La Conselleria d'Educació ha informat que, durant l'última setmana de març, el cent per cent dels grups han seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 1 d'abril no haja confinat cap grup de cap centre educatiu.

El 0,16% del total de la població escolar d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,10% de l'alumnat que és positiu actiu cal sumar un altre 0,06% d'alumnes per haver sigut contacte estret amb positius.

Quant al personal docent, el 0,37% està confinat. Aquest percentatge vé donat perquè al 0,26% del professorat que és positiu actiu cal sumar un altre 0,11% en aïllament preventiu.

En la província d'Alacant està confinat el 0,11% de l'alumnat perquè hi ha un 0,08% que és positiu actiu més un altre 0,03% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Quant al professorat, el 0,30% està confinat, ja que al 0,21% de docents positius actius cal afegir que un altre 0,09% es troba en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

El 0,20% de l'alumnat de Castelló està confinat perquè al 0,12% que és positiu se suma que hi ha un altre 0,08% en aïllament preventiu en ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, un 0,33 % es troba confinat, ja que al 0,24 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,09 % es troba en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

Finalment, el 0,18% de l'alumnat de la província de València està confinat perquè hi ha un 0,12 % de positius actius més un altre 0,06% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius. En el col·lectiu docent, està confinant el 0,44%, ja que al 0,29% de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,15% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.