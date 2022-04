Cs proposa ajustar l'IRPF a la inflació per a compensar la pèrdua de poder adquisitiu

Així ho han anunciat la diputada nacional i coordinadora de Cs a la Comunitat Valenciana, María Muñoz, i la síndica de Cs en Les Corts, Ruth Merino, després de reunir-se amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Merino ha instat el president de la Generalitat, Ximo Puig, a "no llavar-se les mans, ni esperar al fet que el Govern central li solucione els problemes" i ha proposat "baixar els impostos perquè la Comunitat Valenciana deixe de ser un infern fiscal".

Sobre aquest tema, ha lamentat que el tripartit governe a força d'impostos, com "demostra l'últim anunci de creació d'una nova taxa, la turística", que "posarà més traves a un sector que ja ha patit molt". A més, ha demanat concreció sobre l'anunci de baixada de taxes del passat dissabte.

La portaveu també ha defès la necessitat de "reordenar la despesa pública i prioritzar-la tenint en compte les necessitats a cada moment i aprovant un pla d'ajudes directes als sectors". En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat María Muñoz, qui ha considerat que el pla de xoc de l'Executiu central "arriba tard i és insuficient".

Quant al pacte de rendes, Muñoz ha advocat per la unitat per a fer front a l'actual crisi i ha reclamat que en aquest pacte estiguen tots els agents econòmics, com els pensionistes i el propi Estat, que ha de "dur a terme un ajust de despesa ineficient".