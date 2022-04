Mazón (PP) exigeix "dignitat" després de la petició d'imputació d'Oltra: "En política la coherència és molt important"

"En la vida política la coherència és molt important", ha asseverat Mazón en una entrevista en À Punt que arreplega Europa Press, al mateix temps que ha remarcat que en tot aquest assumpte "no hi ha més víctima que la menor" que va patir abusos, sobre la qual cosa "no hi ha dubte perquè hi ha sentència ferma".

El líder 'popular' ha agregat, en referència a accions passades d'Oltra quan estava en l'oposició, que ell no es posarà una samarreta amb la cara de la vicepresidenta de cap per avall ni amb la llegenda 'Es busca'. "Però quan uns altres ho feien, ara pareix que tenen un problema de coherència", ha retret.

Mazón ha precisat que "el màxim responsable" de les polítiques de protecció a menors a la Comunitat Valenciana és també Ximo Puig, per la qual cosa han insistit que el 'president' i la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives "són els que haurien de prendre nota". "Jo el que els oferisc és un espill perquè miren el que deien, amb casos que han acabat en gens, i el que els està passant ara a ells".

A més, ha considerat que el problema dels servicis socials va més enllà perquè "han col·lapsat".

Per tot açò, ha reiterat a Puig la seua petició de "dignitat" i que "assumisca la seua responsabilitat sobre la base del discurs que fa no tant mantenia". Quant a una possible dimissió d'Oltra, ha dit que és la seua decisió, però ha postil·lat: "A mi no m'haguera ocorregut açò des del punt de vista de la coherència i la dignitat".