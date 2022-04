Mollà diu que si l'APV decideix anar "per lliure" amb l'ampliació del port la situació serà "més tensa"

Mollà, en declaracions als mitjans després de reunir-se amb l'alcalde de València a l'Ajuntament, ha demanat anar pas a pas en el procés d'aprovació de l'ampliació: "Ports de l'Estat exigeix a l'APV que certifique que no necessita una DIA, demana correccions i una nova anàlisi que ha d'incorporar que encara no ha fet. I quan se certifique, el Ministeri de Transició Ecològica haurà de dir si li val eixa opinió".

Posteriorment, ha assenyalat Mollà, el Consell d'Administració de l'APV "haurà d'aprovar l'ampliació". En aquest punt, ha subratllat que cada membre del Consell té una carta remesa per ella mateixa sobre les mesures cautelars aprovades per la Generalitat, que incideix que l'àmbit marí està "en procés d'ampliació" amb la revisió del nou Pla d'ordenació de recursos naturals de l'Albufera.

Per tant, ha indicat, "mentre no es culmine eixe procés, que és de tres anys, no sabrem quina part marina s'incorpora i podria afectar" a l'ampliació del port, per la qual cosa "ha d'estar en les mesures cautelars la paralització". Finalment, ha insistit que el Consell "farà vàlids els seus acords" com a "govern seriós que és".

Al seu torn, l'alcalde de València, Joan Ribó -que és membre del Consell d'Administració del port-, ha assegurat que "mai" votarà a favor del projecte d'ampliació sense una declaració d'impacte ambiental "clara" i ha considerat que en els últims tres anys "hi ha hagut temps suficient" per a realitzar una DIA, "i si no s'ha fet és perquè no s'ha volgut".