El apasionado reencuentro entre Rafa y Carmen en 'Secret Story'

Los dos lo habían pedido a gritos, y este jueves 31 de marzo se hizo realidad. Carmen y Rafa, también conocidos por sus fans como Ramen, se reencontraron en la casa de Secret Story. Ocurrió después de que el programa anunciara que se incorporaría un exconcursante como jefe de campaña de cada finalista.

Ambos, que no habían parado de decir lo mucho que se querían y se echaban de menos, no pararon de abrazarse y mostrar su nerviosismo desde que se vieron. Carmen aprovechó para decirle a Rafa que se arrepentía de haber condicionado su concurso, y este le dijo que no pasaba nada. Se trató de un encuentro muy esperado también por los seguidores del programa, ávidos de saber qué ocurría entre los amigos.

QUEREMOS VIVIR EN ESTE MOMENTO 👩‍❤️‍💋‍👨 Ramen is real #SecretSemifinal pic.twitter.com/yDlXVUn70P — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 31, 2022

Aunque muy tímidamente, se dieron algún beso, haciendo que Carlos Sobera interviniera inmediatamente en directo para pedir explicaciones. Ya después de la gala, la pareja se fue dejando llevar más, y todo apunta que estarán muy pegados de cara a la final del programa, que tendrá lugar en el próximo programa.

También se reencontraron Tom Brusse y Sara Cruz. Y es que, llegó el final del paso del francés por el concurso, y fue la canaria la encargada de regresar a la casa para irse con él. Al igual que en el caso de Ramen, quedó claro que la distancia había reforzado a la pareja, que no dejó de hacerse gestos cariñosos. Además, varios vídeos ilustraron que Brusse no se planteaba volver con su exnovia, a la que dejó por videollamada a los pocos días de entrar en el reality como acompañante.