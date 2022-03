La Marina proposa un dissabte indie amb l'actuació de The Parrots, Juan Wauters i Álex Blat

20M EP

La Marina de València ofereix aquest dissabte 2 al matí, en la Pèrgola de Cerveses Alhambra, l'actuació triple de The Parrots, Juan Wauters i Álex Blat, com a espectacle per a gaudir sense presses, a l'aire lliure i al costat del mar.