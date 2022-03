Oltra reprén al PP que no tinguen "cap interés" per les víctimes d'abusos: "Les seues expectatives són que jo dimitisca"

Així s'ha expressat Oltra en resposta a la portaveu adjunta del PP en Corts, Elena Bastidas, qui li ha preguntat si manté les seues declaracions del passat 21 d'abril, quan la vicepresidenta va comparéixer davant la cambra valenciana per a donar explicacions. "Ací no hi ha res que ocultar, la qual cosa hi ha és una cacera política que no els eixirà bé", ha assegurat la consellera.

La diputada 'popular' ha defès que les declaracions del personal de la Conselleria investigat davant el jutge està aportant noves informacions sobre el cas, com que va haver-hi informes al juliol de 2017 sobre la situació de la menor, malgrat que la vicepresidenta defèn que va conéixer la qüestió el 4 d'agost.

Oltra ha représ a Bastidas per "no estudiar-se" la declaració que va fer abans de preguntar-li en Corts i ha llegit l'acta d'eixa sessió on ella mateixa diu que va haver-hi informes el 6, 10 i 14 d'agost. "Estan ací vostés descobrint la roda cada dia", ha ironitzat.

A més, la consellera ha dit a Bastidas que és "ridícul fer-se ressò d'uns bulos" que ella mateixa els "desmunta" en Els Corts i ha considerat que l'actitud de la diputada "fa quedar malament" a la síndica, María José Catalá. "No es pot anar en el deixant de l'extrema dreta perquè un acaba escaldat", ha sentenciat.