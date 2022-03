Jaime Conde, legendario concursante de 'Pasapalabra', eliminado en su 102 programa entre cariño y lágrimas

Este miércoles 30 de marzo ha sido el último día de uno de los concursantes más longevos y legendarios del concurso televisivo Pasapalabra. Jaime Conde ha sido eliminado en la prueba de la silla azul después de 102 programas.

Hace tres días, el concursante hacía historia en el concurso, tras superar los 100 programas y ya formando parte del club de los centenarios para siempre.

No solo va a ser recordado por todo esto: su duelo con Orestes ha hecho pasar a todos los espectadores del programa más de una tarde en vilo por la rivalidad sana que había entre ellos y el talento de ambos, que sobresalía programa tras programa.

El verdugo de Jaime esta tarde ha sido Elías, que acumulaba un fallo como Jaime cuando este ha sido eliminado. Los nervios y la tensión han pasado factura al onubense, que aunque contaba con gran experiencia en esta prueba, en esta ocasión no ha podido ser.

Una despedida emotiva y triste para todos

Jaime ha dejado atrás la tristeza y la rabia tras ser eliminado y ha dedicado estas cariñosas palabras: “Estoy un poquito triste y decepcionado pero no vale la pena irme con esa sensación. Para mí, sois mi segunda familia y espero volver a veros pronto”.

El presentador del programa, Roberto Leal, se ha acercado al concursante para despedirse de él, felicitarle por los 70.800 euros que se lleva y le ha recordado que tiene "el cariño de todo el público" y lo agradecido que está con él: "Te doy las gracias personalmente".

Para culminar este momento tan emotivo como triste no solo para los espectadores, sino también para el programa, que pierde a uno de los mejores duelistas de la historia del rosco final, se ha acercado el que ha sido su contrincante estos 102 programas, Orestes, que no ha podido evitar emocionarse y, por primera vez junto a él, no ha podido decir ni una sola palabra.