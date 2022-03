La Generalitat Valenciana establirà una línia d'autobús diari per a Fuenterrobles i Villargordo del Cabriel

Així ho ha anunciat la directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, en la reunió que ha mantingut amb el president de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, Gabriel Mata; l'alcaldessa de Villargordo del Cabriel, Carmen Suárez i l'alcalde de Fuenterrobles, Adrián Álvarez Díaz.

En aquesta reunió, la directora general ha informat que el servici definitiu que atendrà a Fuenterrobles i Villargordo del Cabriel, eixirà de la licitació del projecte de servici públic de transport CV-105 Utiel - Requena, i no serà a la demanda. Aquest projecte contempla una expedició d'anada i una altra de tornada de dilluns a divendres laborables durant tot l'any.

Així mateix, la directora general ha destacat que des del departament que dirigeix el conseller Arcadi España, s'ha prioritzat aquesta nova concessió de transport públic i es preveu que es puga licitar aquest estiu.

En l'actualitat, la Conselleria presta aquest servici mitjançant un contracte d'emergència, amb una inversió de 396.000 euros per a dos anys, que comprèn quatre línies d'autobús que enllacen els municipis d'Aiora, Cofrents, Xalans, Xarafull, Requena, Setaigües, Teresa de Cofrents, Utiel, Zarra, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel i València.

La Generalitat ha establit aquest servici per a donar una resposta immediata a la necessitat de transport d'aquests municipis que s'havien quedat fora del contracte del Ministeri, també d'emergència, Puertollano, Tomelloso (Ciudad Real), Conca, Albacete i València, i que no incloïa els trànsits interns.

El projecte de servici públic de transport CV-105 Utiel-Requena, que oferirà servici amb autobús a Fuenterrobles i Villargordo del Cabriel, s'emmarca en el nou mapa de transport públic de viatgers per carreteres dissenyat per la Generalitat davant la caducitat i obsolescència de la majoria de les concessions existents.

GARANTIR LA IGUALTAT

En aquest sentit, el conseller Arcadi España ha assenyalat que "per a garantir la igualtat entre tots els valencians i valencianes, independentment del lloc on visquen, des del Consell treballem per a facilitar-los una mobilitat de qualitat i garantir la connexió amb els altres servicis públics, com a sanitat, educació o l'administració".

Finalment, ha reiterat que per a materialitzar aquest objectiu, és essencial "el transport públic per carretera per a aconseguir una mobilitat digna, fàcil i assequible a l'abast de tota la ciutadania i que evita també el despoblament de les comarques de l'interior de la Comunitat Valenciana".